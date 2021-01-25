تحذير هام من أبل حول شاحن آيفون 12

وجهت شركة أبل الأمريكية ، تحذيرا إلى ملاك هاتف آيفون 12 الجديد، من إبقاء الهاتف قريبا من الأجهزة الطبية التي قد تستجيب للمغناطيس وأجهزة الراديو.

وقبل شهرين من نهاية العام الماضي، أعلنت الشركة الأمريكية العملاقة بقطاع التكنولوجيا عن طرح باقة من هاتف آيفون 12.

وقامت “أبل” في الآونة الأخيرة بتحديث مستند دعم للتحذير من عدم إبقاء هاتف “آيفون 12” بشكل قريب جدا من أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة إزالة الرجفان وغيرها من الأجهزة الطبية المزروعة في الجسم التي قد تستجيب للمغناطيس وأجهزة الراديو، بحسب موقع “ماك رومرز”.

ونصحت “أبل” في تحذيرها المحدث بضرورة إبقاء “آيفون 12” على بعد 6 بوصات على الأقل مع استخدامه بشكل منتظم، أو على الأقل مسافة قدم واحدة أثناء شحن الهاتف لاسلكيا.

وأضاف موقع “ماك رومرز” المتخصص بأخبار وتسريبات شركة “أبل” أن التحذير يأتي بعد أيام من إعلان الأطباء أن الهواتف الجديدة يمكن أن تتداخل مع عمليات الزرع.

وأكدوا أنه في اختبار أجروه، اكتشفوا أن هاتف “آيفون 12” أدى إلى سقوط جهاز رجفان كان معلقا بالقرب منه.

وينصح موقع “إنجادجيت” التقني بالاحتفاظ بالهاتف في الجيب وعدم وضعه في بعض جيوب المعطف والقميص، أو عدم وضعه على الصدر أثناء الاستلقاء على الأريكة.

وبحسب موقع AppleInsider يستطيع المغناطيس الموجود في، MagSafe أجهزة الشحن اللاسلكي التي أصدرتها أبل مع هواتف iPhone 12، بتشغيل المستشعرات التي غالبا ما تكون في الدعامات أو الأجهزة التي تم تركيبها لمرضى القلب، حيث تعمل عن طريق اكتشاف المجالات المغناطيسية لجعل الدعامات المزروعة في قلب المرضى تعمل بطرق معينة.

والشاحن اللاسلكي MagSafe هو عبارة عن وضع مغناطيس على هاتفك الآيفون، حيث يمكن لصقه على الهاتف مباشرةً، ويعمل مع أي غطاء مهما كان نوعه، ويعتبر الأسرع عن أي شاحن آخر.

ويتيح شاحن MagSafe شحن هاتفين في وقت واحد، ويعتبر الشاحن ميزة كبيرة بالنسبة للمستخدمين الذين يقضون أوقاتا طويلة على ممارسة ألعاب الفيديو، ويستخدمون الصور، ويشاهدون الفيديوهات لوقت طويل، حيث يعزز الشاحن من أداء بطارية الآيفون التي تقارن دائما بأنها أقل من بطاريات الأندرويد.