تحقيق فيدرالي تواجهه “فيسبوك” لمكافحة الاحتكار الشهر القادم

مع حلول شهر تشرين الثاني ستواجه الشركة العملاقة “فيسبوك” تحقيقًا فيدراليًا لمكافحة الاحتكار، وبحسب صحيفة واشنطن بوست لجنة التجارة الفيدرالية اجتمعت على انفراد يوم الخميس لمناقشة الخطوة التالية في التحقيق. ويشير هذا التطور عادةً إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية تقترب من نهاية عملها.

وقد تشعل هذه الدعوى حربًا قانونية أخرى بين واشنطن ووادي السيليكون بعد أن اتهمت وزارة العدل شركة جوجل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في قضية رفعت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة: إن الجدول الزمني قد يتغير، مضيفة أن المدعين العامين في الولاية في المراحل الأخيرة من إعداد شكواهم.

ويدقق المدعون العامون للولاية بقيادة ليتيتيا جيمس (Letitia James) في الشركة بحثًا عن تهديدات محتملة للمنافسة.

ويأتي اجتماع لجنة التجارة الفيدرالية بعد أيام من قيام الحكومة الأمريكية برفع دعوى مكافحة الاحتكار التي طال انتظارها ضد جوجل.

وواجهت فيسبوك تحقيقات مماثلة من وزارة العدل والمدعين العامين بالولاية، وقالت سابقًا: إن التحقيقات كانت تبحث في عمليات الاستحواذ السابقة والممارسات التجارية التي تنطوي على شبكات التواصل الاجتماعي أو خدمات الوسائط الاجتماعية، والإعلانات الرقمية، وتطبيقات الهاتف المحمول أو عبر الإنترنت.

ودافعت فيسبوك سابقًا بشدة عن ممارساتها التجارية عندما انتقدها المشرعون في مجلس النواب، وشددت فيسبوك على أنها تواجه منافسة من مجموعة متنوعة من الخدمات.

ووافقت فيسبوك في شهر يوليو 2019 على دفع غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار لإنهاء تحقيق منفصل للجنة التجارة الفيدرالية في ممارسات خصوصية الشركة.