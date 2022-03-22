تحلق وسط الأمطار الغزيرة.. تعرفوا على طائرة "Matrice M30" بدون طيار

كشفت الشركة المصنعة للطائرات المسيرة DJI عن سلسلة Matrice M30 الجديدة من الطائرات المسيرة للمؤسسات، وتمتلك هذه السلسلة مجموعة من الميزات تحلم بها الطائرات بدون طيار للمستهلكين، وتأتي سلسلة M30 في نسختين، Matrice M30 وMatrice M30T. وتطلق الشركة على هذه السلسلة تسمية الجيل الجديد من الطائرات المسيرة التجارية.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، تتميز Matrice M30 و Matrice M30T بمقاومة الرياح بسرعة 15 متر في الثانية والقدرة على الطيران في ظل هطول أمطار غزيرة ودرجة حرارة منخفضة تصل إلى -4 درجة فهرنهايت.

ولا تعد Matrice M30 و Matrice M30T طائرة مسيرة للمستهلكين فقط، ولكن هذه الطائرة يمكن وضعها في حقيبة ظهر، ومثل العديد من الطائرات المسيرة الأخرى من DJI، فإنها تدمج العديد من أجهزة الاستشعار العالية الأداء في مجموعة كاميرة واحدة.

كما توفر الطائرة قدرًا أكبر من القوة والتحمل والقدرة للاستخدامات الاحترافية القوية مقارنة بالطائرات المسيرة النموذجية للمستهلكين. بينما تقول الشركة إن حجمها يجعلها مثالية لسهولة النقل والإعداد السريع.

ويشتمل نموذج Matrice M30 على كاميرة تكبير بدقة 48 ميجابكسل بمستشعر CMOS بقياس 1/2 إنش مع تقريب بصري بين 5x و 16x وتقريب رقمي بقدرة ×200، وكاميرة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل قادرة على تصوير صور بدقة و 8K وتصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية(FPS)، وجهاز تحديد المدى بالليزر الذي يمكن أن يعطي إحداثيات دقيقة للأجسام حتى 1200 متر.

بينما تتميز Matrice M30T بكاميرة حرارية إشعاعية إضافية بدقة 640×512 بكسل. وتقول DJI إن الطائرة Matrice M30 مصممة لتحمل البيئات الشديدة والقاسية.

ويمكن أن تطير في الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والارتفاعات العالية والظروف الجليدية أو الثلجية في درجات حرارة قصوى من -20 إلى 50 درجة مئوية (-4 إلى 122 درجة فهرنهايت).

كما أن لديها كاميرا طيران يمكن استخدامها في ظروف الإضاءة المنخفضة، ولديها أنظمة احتياطية مدمجة لا تتضمنها الطائرات المسيرة على مستوى المستهلك، ويتم شحنها مع نظام تجنب العقبات (ستة أجهزة استشعار).

بالإضافة إلى ذلك يمكنها الهبوط بنجاح بثلاث مراوح فقط. وتستخدم نظام نقل OcuSYnc 3 رباعي الهوائيات من DJI ولديها دعم ارتباط LTE احتياطيًا يسمح لها بالاحتفاظ بالاتصال في التضاريس المعقدة وظروف العمل.

وتقول DJI إنه على عكس الطائرات المسيرة التجارية الأخرى، تتبنى Matrice M30 تصميمًا صغيرًا وخفيف الوزن وقابل للطي يسهل فكه وتخزينه وحمله.

وتستخدم بطارية معزولة حراريًا مع تصميم بطارية TB30 ذاتي التسخين يمكن أن يدعم ما لا يقل عن 400 دورة شحن ويسمح بوقت طيران مدته 41 دقيقة.

وتحتوي على حافظة شحن ذكية BS30 تسمح بشحن سريع للبطارية من 20 إلى 90 في المئة في 30 دقيقة. كما لديها أيضًا نظام قفل ذاتي جديد، ويمكن طيها بمجرد الضغط على زر. وتدعي الشركة أن هذا يجعلها أسرع وأسهل طائرة مسيرة من فئة DJI Enterprise العالية الأداء.

وبالإضافة إلى حافظة الشحن، تمتلك DJI نظام الشحن الأكثر تقدمًا DJI Dock. ويعد DJI Dock حل جديد من الشركة يسمح برحلات أوتوماتيكية بالكامل ومبرمجة.

وتقول DJI إنه يوسع الأفق للمهام الآلية التي يمكن مراقبتها والإشراف عليها عن بعد. وبعد الإعداد، يمكن للطائرة المشحونة بالكامل أن تقلع من DJI Dock من خلال المهام التلقائية المبرمجة في FlightHub 2 في أي مكان داخل دائرة نصف قطرها سبعة كيلومترات.

وبمجرد اكتمالها، تعود الطائرة إلى DJI Dock ويتم شحنها تلقائيًا، حيث يسمح لها نظام الشحن السريع وتبريد البطارية بالإقلاع مرة أخرى في غضون 25 دقيقة.

وتم تصنيف DJI Dock وفقًا لمعيار IP55. بينما تم تصنيف المكونات الداخلية الأساسية وفقًا لمعيار IP67، مما يجعله مقاومًا للماء والغبار حتى عندما يكون مفتوحًا.

وتأتي Matrice M30 مع وحدة التحكم DJI RC Plus وبطاريتان من فئة TB30 وحافظة الشحن الذكية BS30 وحقيبة لتخزين الطائرة، ويتوفر DJI Dock بشكل منفصل ويتم اختباره حاليًا ويكون متاحًا في الربع الرابع من عام 2022، ويبدأ سعر Matrice M30 من 10 آلاف دولار بينما يبدأ سعر Matrice M30T من 14 ألف دولار.