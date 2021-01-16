تحميل تطبيق سيغنال يصل لـ50 مليون مرة عبر غوغل بلاي

وصل عدد مرات تحميل تطبيق سيغنال خلال الأيام الماضية إلى 50 مليون مرة، عبر متجر “غوغل بلاي” فقط ، حسب صورة نشرهاحساب تطبيق سيغنال (Signal) على موقع التواصل “تويتر” .

وأظهرت الصورة عدد مرات التحميل قبيل أزمة مشاكل الخصوصية الجديدة من واتساب (WhatsApp) وبعدها، والتي تبين زيادة عدد مرات تحميل التطبيق لـ5 أضعاف.

وكان رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، قد نصح متابعيه عبر حسابه على “تويتر”، باستخدام تطبيق المراسلة سيغنال، مما ساهم في الترويج للتطبيق بشكل واسع مؤخرا.

ويأتي ذلك عقب حملات عالمية لمقاطعة واتساب بسبب سياسة الخصوصية الجديدة، رغم محاولات التطبيق لطمأنة مستخدميه، وتأكيده على حفاظه على سرية المعلومات.

وكان واتساب قد قام مؤخرا بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية لإعلام المستخدمين بكيفية إدارة بيانات المستخدم، وكيف يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على الشركة الأم فيسبوك (Facebook) للتخزين والإدارة، مما دفع العديد من المستخدمين للبحث عن تطبيقات بديلة.

وبدأ العديد من المستخدمين بالفعل في التحول نحو تطبيق سيغنال الذي اعتبر مؤخرا أفضل تطبيق مجاني على متجري آبل (App Store) وغوغل (Play Store) في الهند، متجاوزا واتساب.