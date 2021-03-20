الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدعم الشحن اللاسلكي وG5.. تفاصيل سلسلة هواتف 6 oppo reno

20 - مارس - 2021
شعار أوبو

شعار أوبو

A A A
طباعة المقال

طرحت شركة أوبو الصينية، سلسلة رينو 5 في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولكن يبدو أن هذا لم يمنعها من تطوير السلسلة التالية أوبو رينو 6 (6 oppo reno).

كشفت الدفعة الأولى من التسريبات أن سلسلة oppo reno 6 ستحتوي على 3 هواتف مثل سلسلة رينو 5، بما في ذلك نسخة عادية وأخرى برو وثالثة برو بلس.

ووفقا لموقع ”جادجيتس ناو“، ستكون الهواتف الثلاثة من فئة الهواتف المتوسطة التكلفة، على الرغم من أنها ستدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس G5.

وبحسب المسرب الصيني الشهير المعروف بـ ”ديجيتال تشات ستيشن“، ستعمل الهواتف بمعالجات ميدياتك القوية، وهي في مراحل الإنتاج النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، ومن المتوقع الإعلان عنها في أواخر أبريل/نيسان أو بداية مايو/أيار المقبلين.

وتشير التسريبات إلى أن سلسلة أوبو رينو 6 ستدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط مثل سلسلة أوبو رينو 5، كما أن السلسلة الجديدة ستدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30 واط.

ويذكر أن شركة أوبو أطلقت في الأيام الأخيرة سلسلة أوبو رينو 5 في العديد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية ومصر والمغرب والسعودية.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    روسيا تغرم غوغل 21 مليار روبل
    هاتف Tecno الجديد
    فيديو.. Tecno تنافس سامسونغ وهواوي بهاتف متطور
    تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي
    أقوى وأكبر تلسكوب فضائي.. تعرف على قدرات وآلية عمل "جيمس ويب"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    نوري المالكي
    تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف