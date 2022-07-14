تذكير لإضافة نص بديل للصور.. ميزة جديدة من تويتر

تعمل شركة ”تويتر“، على اختبار ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية توصي بوضع ”تذكيرات لإضافة نص بديل للصور“ المرفقة بالتغريدة المنشورة.

والنص البديل (Alternative Text) هو وصف دقيق مكتوب لما هو موجود بالصورة.

وتعد ميزة ”Alt Text to image“ من ”تويتر“ ذات أهمية كبيرة بالنسبة للأشخاص المكفوفين، أو ضعاف البصر الذين يعتمدون على برامج قراءة الشاشة لفهم التغريدات التي تحتوي على صور أو لقطات شاشة أو نشرات إعلانية.

ويمكن للمستخدمين كتابة وإضافة نص بديل للصور وملفات ”GIF“ قبل تحميلها على المنصة.

وقال المتحدث باسم ”تويتر“، شاوكي أمدو، إن الميزة الجديدة تم إطلاقها لمجموعة صغيرة من المستخدمين على كافة إصدارات منصة التغريدات؛ أي نظامي ”iOS“ و“أندرويد“، و“الويب“ أيضا، مشيرا إلى أنه سيتم طرحها على نطاق أوسع في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف أمدو: ”سيتمكن المستخدمون من تشغيل وإيقاف الخدمة الجديدة عن طريق الإعدادات.. والتذكير سيظهر على شكل نافذة منبثقة قبل نشر الصور على المنصة دون نص بديل، على غرار النافذة المنبثقة التي تشجع المستخدمين على قراءة منشور ما قبل إعادة تغريده“.

وجاء اختبار الميزة الجديدة، والتي طال انتظارها، بناءً على طلب قدمه العديد من المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر والنشطاء أيضا الذين ناشدوا فيه عملاق التغريدات بإضافتها.

وتعد خطوة ”تويتر“ استجابة متأخرة بعض الشيء لهذه الطلبات الملحة، في خطوة من شأنها أن تجعل منصة التغريدات أكثر قابلية للاستخدام بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكانت ”تويتر“ قد قدمت ميزة النص البديل ( Alt Text image) لأول مرة في مارس/ آذار 2016، حيث يمكن للمستخدم كتابة نص يصل إلى 420 حرفا لوصف الصورة قبل تغريدها.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قدمت المنصة أيضا تحديثا للميزة، حيث عملت على إضافة ”شارة للنص البديل“.

والشارة هذه عبارة عن علامة ”ALT“ صغيرة موجودة في الزاوية اليسرى أسفل الصور وملفات ”GIF“ التي تحتوي على نص بديل.

وكان الهدف من التحديث هذا هو تبسيط عملية العثور على الوصف المضاف إلى الصورة وعرضه لجميع المستخدمين.

وقبل إضافة الشارة، كان من الصعب أحيانا العثور على النص البديل الموجود للصورة دون قارئ شاشة، لكن الآن، وعند النقر على شارة النص البديل، فسيظهر الوصف المضاف في نافذة منبثقة.