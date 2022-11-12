"ترجمة التعليقات".. ميزة جديدة من يوتيوب

كشف موقع “يوتيوب” التابع لشركة “غوغل” الأمريكية، عن ميزة ترجمة التعليقات ونشرها عند شريحة واسعة من المستخدمين فضلا عن إضافة ميزة الردود الذكية التلقائية في التعليقات.

وتتيح ميزة الردود التلقائية الذكية إمكانية استخدام جمل سريعة للرد على المعلقين، ما يسمح بالتفاعل مع عدد كبير من التعليقات.

وأطلق موقع “يوتيوب” ميزة ترجمة التعليقات في تطبيقها على الهواتف الذكية، بالاعتماد على خدمة “غوغل ترانزليت” ما سمح للمعلقين بفهم عدد أكبر من التعليقات المكتوبة بلغات مختلفة.

وأشار “يوتيوب” إلى أن ميزة الترجمة حازت شهرة واسعة وحظيت بالقبول، ونجحت في زيادة التفاعل بين المستخدمين.

وتسمح الميزة الجديدة بزيادة عدد المتابعين من مختلف أنحاء العالم، من خلال تفعيل التواصل بينهم باللغة التي يستخدمونها.

وعلى الرغم من أن ترجمة “غوغل ترانزليت” ليست جيدة بما يكفي في نقل معاني التعليقات بدقة، فإنها تتيح فهم الفكرة وراء تعليقات المستخدمين وزيادة التفاعل بينهم.

وأطلق موقع “يوتيوب” أيضا ميزة الردود الذكية في وقت سابق عند شريحة من المستخدمين، ولكنه أعلن الآن عن توفيرها لجميع المستخدمين، لمساعدة أصحاب القنوات والمعلقين على الموقع في اختيار ردود جاهزة توفر عليهم الوقت.

وليست ميزة الردود الذكية التلقائية بالجديدة، إذ وفرتها تطبيقات تواصل أخرى عديدة، ولكنها في “يوتيوب” ترتبط بتعليق المستخدم فضلا عن أكثر التعليقات استخداما من قبل منشئ المحتوى.

ويمكن تعديل الردود الظاهرة ضمن الميزة قبل إرسالها، ما يسهل الرد على التعليقات الكثيرة في القنوات التي يشترك فيها عدد كبير من المتابعين والمستخدمين.

وأعلن موقع “يوتيوب” كذلك، عن تزويد تطبيق “ستوديو موبايل” التابع له بميزة الترجمة وميزة الردود الذكية؛ وفقا لموقع سوشال ميديا توداي.

وأشار “يوتيوب” إلى أنه يخطط لإضافة قوائم التشغيل إلى صفحة المحتوى، وإضافة زر “إنشاء الآن” إلى الزاوية العلوية اليمنى، بهدف إنشاء قوائم تشغيل جديدة بشكل مباشر.

ويسعى “يوتيوب” الرائد في مجال عرض المحتوى المصور، إلى زيادة التفاعل على موقعه وتحسين تجربة المستخدمين، من خلال إضافة ميزات عملية وجذابة ضمن تحديثاته الدورية.