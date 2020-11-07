ترقية كبيرة ستحصل عليها كاميرا آيفون عام 2021

تواجه سلسلة هواتف آيفون 12 العديد من الازمات حتى قبل طرح الهواتف، حيث لم تحقق نجاحا باهرا بسبب ضعف الاقبال على شرائها مع طرحها في الأسواق التجارية خاصة في الصين، الامر الذي شكل أزمة لشركة آبل من واقع أيفون 12 الذي توقعت له اكتساح الاسواق، إلا أن الحقيقة جاءت مخيبة للآمال.

ورغم ذلك، من المفترض أن تحصل كاميرا أيفون من شركة آبل على ترقية كبيرة في عام 2021، وذلك وفقًا للمحلل الموثوق (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo من شركة TF الدولية للأوراق المالية.

وأصدر كو مذكرة بحثية جديدة توضح بالتفصيل توقعاته لتشكيلة آيفون في العام المقبل – التي يُطلق عليها مبدئيًا اسم iPhone 13 – ومن ضمنها بعض التوقعات الإيجابية للشحن بناءً على عدد من العوامل.

ووفقًا لكو، تأتي تشكيلة ‌iPhone 13 بأحجام النماذج الأربعة نفسها مثل iPhone 12 لهذا العام، لكن مع بعض التحسينات الرئيسية على تقنية كاميرا آيفون.

ويقول كو: إن الكاميرات الفائقة الاتساع في النموذجين الراقيين سيتم ترقيتها بشكل كبير إلى عدسة سداسية العناصر (6P) بفتحة عدسة f/1.8 مع ضبط تلقائي للصورة.

ويجب أن تسمح فتحة كاميرا آيفون الأكبر بدخول المزيد من الضوء، مما قد يؤدي إلى تحسين اللقطات في الإضاءة المنخفضة، كما أن التركيز البؤري التلقائي والعدد المتزايد من عناصر العدسة قد يسهل التقاط الصور الفائقة الدقة.

وتم تجهيز جميع نماذج iPhone 12 الحالية بكاميرات فائقة الاتساع بفتحة f/2.4 وعدسة من خماسية العناصر (5P) مع تركيز ثابت.

وبالنظر إلى المستقبل، يقول كو: إنه يتوقع أيضًا أن تكون جميع أجهزة آيفون لعام 2022 الجديدة (التي يطلق عليها مبدئيًا سلسلة ‌iPhone‌ 14) مجهزة بالكاميرا الفائقة الاتساع المحسنة نفسها مع عدسة سداسية العناصر (6P) بفتحة عدسة f/1.8 مع ضبط تلقائي للصورة.

وينص كو على أنه من المحتمل أن تصبح شركة Largan Precision بمنزلة المورد الرئيسي لمحركات الملف الصوتي VCM للكاميرات الفائقة الاتساع المحسنة.

ومن المتوقع أن تحصل شركة Largan Precision على نحو 70 في المئة من طلبات VCM لسلسلة هواتف ‌iPhone 13‌ في ظل مزايا التكامل الرأسي لإنتاج العدسات ومحركات الملف الصوتي VCM، مقابل 50 في المئة من العدسات ذات الزاوية الفائقة الاتساع في سلسلة iPhone 12.

ويعتقد كو أن شحنات iPhone 13‌ ستزداد على أساس سنوي، حيث قدم نظرة مستقبلية إيجابية لسلسلة التوريد بسبب عدة عوامل، ومن ضمنها:

البنية التحتية الأكثر قوة لشبكات الجيل الخامس 5G في النصف الثاني من عام 2021.

العودة إلى الإطار الزمني التقليدي لشهر سبتمبر لإنتاج هواتف آيفون وبيعها.

التحسينات المهمة بالنسبة لكامير ‌iPhone 13‌.

وزعم محلل العرض (روس يونغ) Ross Young أن أجهزة آيفون لعام 2021 ستأتي بالأحجام نفسها مثل نماذج iPhone 12، وستحتوي على شاشات ProMotion عاملة بتردد 120 هرتز، ومستشعرات كاميرا محسنة، واتصال جيل خامس وفقًا لمعيار sub-6GHz.