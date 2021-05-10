ترقية 5G خاصة لـ”آيفون 15″ القادم عام 2023

تخطط شركة آبل العملاقة لاعتماد شريحة النطاق الأساسي 5G المصممة خصيصاً لأجهزة “آيفون 15″ القادمة في العام 2023، ما يعني أن الشركة لن تحتاج بعد ذلك إلى الاعتماد على شرائح كوالكوم لتزويد هواتفها الآيفون بمودم 5G.

وبحسب ما نقله موقع ” MacRumors”عن المحلل مينغ تشي كو، فإن أجهزة مودم 5G المخصصة لجهاز آيفون تبدأ بالظهور في عام 2023، في الوقت المناسب تمامًا لجهاز “آيفون 15”.

ويعني هذا أن شركة آبل لن تضطر بعد الآن إلى الاعتماد على المكون الذي تأخذه حاليًا من كوالكوم، ما يضطر الشركة المصنعة للرقاقات إلى دخول أسواق جديدة من أجل التعويض عن فقدان الطلبات من آبل.

وبالنظر إلى بطء مبيعات أندرويد في سوق هواتف 5G المتطورة، فقد تضطر كوالكوم إلى التنافس للحصول على المزيد من الطلبات في السوق المنخفضة التكلفة لتعويض خسارة طلبات آبل.

وكانت سلسلة هواتف “آيفون 12” هي الأولى من آبل التي تأتي بقدرات 5G، لذا فإن تحديث 2023 قد يكون أول من يحظى بخطوة كبيرة من حيث أداء 5G.

ومن الصعب في هذه المرحلة تحديد ما قد يعنيه هذا التحول للمستخدمين وأداء 5G الذي يمكن توقعه، ولكن صنع أجهزة مودم 5G الخاصة بها يجب أن يمكن آبل من تحسين سرعات نقل البيانات وتقليل زمن الوصول وتحسين عمر البطارية، حيث يمكن أن يكون المكون قد تم تحسينه خصيصًا جنبًا إلى جنب مع بقية العتاد الداخلي.

ومنذ أن اشترت شركة آبل أعمال شرائح المودم من شركة إنتل في عام 2019، كان من الواضح أن تطوير تقنية 5G يتم داخل الشركة.

وتستمر كوالكوم في الوقت الحالي في توفير أجهزة مودم 5G لجهاز آيفون، حيث إن جميع النماذج المتوقعة من “آيفون 13” ستأتي مع هذه التكنولوجيا.