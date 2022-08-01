الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا.. اكتشاف مقبرة رومانية قديمة عمرها حوالي 1600 عام

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2022 12:23 مساءً
مقبرة رومانية قديمة- أرشيفية

مقبرة رومانية قديمة- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

كشفت عمليات حفر غير قانونية عن مقبرة رومانية قديمة عثر العلماء فيها على 27 هيكلا عظميا.

وتشير صحيفة، Daily Sabah، إلى أن المقبرة محفورة في صخرة بمحافظة أديامان.

وقد اكتشفت المقبرة بعد أن أبلغ السكان المحليون السلطات عن عمليات حفر غير قانونية في ريف منطقة غولباشي.

وتضيف، هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على هذا العدد الكبير من الهياكل العظمية في مقبرة واحدة تكتشف في هذه المنطقة.

ووفقا لتقديرات الخبراء الأولية، تعود هذه المقبرة إلى العهد الروماني وعمرها حوالي 1600 عام.

وعثر علماء الآثار في هذه المقبرة أيضا على أوان تستخدم لجمع دموع المعزين وثلاثة حلقات تستخدم في تحميل المغزل اليدوي.

محافظة أديامان

محافظة أديامان هي إحدى محافظات تركيا، كانت تسمى (حصن منصور) تقع في جنوب شرق تركيا، تم إنشاءها في عام 1954م، بعد أن كانت جزء من محافظة”مالاتيا”.

وتبلغ مساحة المحافظة 14,256 كم مربع، ويصل عدد سكانها إلى 1,849,478 نسمة، وتسمى عاصمتها “أديامان”، وتاريخيا كانت مأهولة بالسكان منذ العصور الأولى من تاريخ البشرية.

وحاليا أغلبية سكانها من القومية الكردية، ومرت على العديد من الحضارات التي خلفت وراءها بعضا من آثارها منها الهيتيين والسريان والفرس والاسكندر المقدوني والرومان والبيزنطيين والسلاجقة والمماليك والعثمانيين.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    روزي
    "امرأة رقمية" تغني وترقص كالإنسان ولديها 130 ألف متابع على انستغرام
    آبل باي
    آبل تتيح استخدام "آبل باي" لمتصفحات إيدج وكروم وفايرفوكس
    البحر
    يقضي ساعة بنفَسٍ واحد فقط... اكتشاف قرش فريد من نوعه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    الخبز لبنان
    إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
    سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
    بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"