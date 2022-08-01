تركيا.. اكتشاف مقبرة رومانية قديمة عمرها حوالي 1600 عام

كشفت عمليات حفر غير قانونية عن مقبرة رومانية قديمة عثر العلماء فيها على 27 هيكلا عظميا.

وتشير صحيفة، Daily Sabah، إلى أن المقبرة محفورة في صخرة بمحافظة أديامان.

وقد اكتشفت المقبرة بعد أن أبلغ السكان المحليون السلطات عن عمليات حفر غير قانونية في ريف منطقة غولباشي.

وتضيف، هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على هذا العدد الكبير من الهياكل العظمية في مقبرة واحدة تكتشف في هذه المنطقة.

ووفقا لتقديرات الخبراء الأولية، تعود هذه المقبرة إلى العهد الروماني وعمرها حوالي 1600 عام.

وعثر علماء الآثار في هذه المقبرة أيضا على أوان تستخدم لجمع دموع المعزين وثلاثة حلقات تستخدم في تحميل المغزل اليدوي.

محافظة أديامان

محافظة أديامان هي إحدى محافظات تركيا، كانت تسمى (حصن منصور) تقع في جنوب شرق تركيا، تم إنشاءها في عام 1954م، بعد أن كانت جزء من محافظة”مالاتيا”.

وتبلغ مساحة المحافظة 14,256 كم مربع، ويصل عدد سكانها إلى 1,849,478 نسمة، وتسمى عاصمتها “أديامان”، وتاريخيا كانت مأهولة بالسكان منذ العصور الأولى من تاريخ البشرية.

وحاليا أغلبية سكانها من القومية الكردية، ومرت على العديد من الحضارات التي خلفت وراءها بعضا من آثارها منها الهيتيين والسريان والفرس والاسكندر المقدوني والرومان والبيزنطيين والسلاجقة والمماليك والعثمانيين.