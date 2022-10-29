تسريبات تكشف بعض ميزات هاتف Moto G Play 2022

ضمن استراتيجية تهدف لزيادة إنتاج الأجهزة الذكية، تخطط شركة موتورولا لإطلاق هاتفها الجديد Moto G Play 2022 قبل نهاية العام الجاري.

وقبل الإعلان الرسمي عن الهاتف Moto G Play 2022 تم تسريب العديد من المواصفات وبعض الصور عن جهاز موتورولا الجديد.

يأتي الهاتف Moto G Play 2022 مزودا بشاشة من النوع IPS LCD، تبلغ مساحتها 6.5، بينما يعمل الجهاز بمعالج من النوع MediaTek Helio G37 SoC، وفقا لموقع “gsmarena”.

تقدم شركة موتورولا هاتفها الجديد، بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين 32 جيجابايت، وبطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 10 وات.

يوجد في خلف الهاتف Moto G Play 2022 كاميرا رئيسية بدقة 16 ميجابيكسل محاطة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل، بينما يتم التقاط الصور الشخصية بواسطة كاميرا 5 ميجابيكسل.

يعمل Moto G Play 2022 بنظام التشغيل Android 12، ويحتوي هذا الطراز على مجموعة شرائح مختلفة وكاميرا رئيسية عالية الدقة، بالإضافة إلى تصميم خلفي جديد أكثر عصرية.

وتشير التسريبات إلى أن أكثر ما يميز هذا الهاتف هو سعره والذي يتوقع أن يكون منخفضا، حتى يتمكن من احتلال مساحة كبيرة في الأسواق.