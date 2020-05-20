تسريبات تكشف سعر نظارات “أبل جلاس” لدعم الواقع المعزز

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

سلطت تسريبات جديدة كمية غير مسبوقة من الضوء على نظارات الواقع المعزز القادمة من شركة آبل.

كشف خبير التسريبات ”جون بروسر“/ أن نظارات الواقع المعزز من أبل والمسماة ”أبل جلاس“ Apple Glass، سيتم بيعها في نهاية المطاف بسعر 499 دولارا.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عن بروسر قوله إن النظارات، التي رأى نموذجا أوليًا لها، ستعالج المعلومات على iPhone لاسلكيًا بدلا من الجهاز نفسه، على غرار طريقة عمل أبل ووتش.

وتشير التسريبات أيضا إلى أن النظارات ستأتي بعدسات طبية اختيارية، ولن تعمل كنظارات شمسية، ومن المتوقع أن تكون ذات إطارات بلاستيكية، كما من المقرر أن تكون هناك إصدارات معدنية لاحقة.

ومن المتوقع أيضًا أن تكون النظارات مجهزة بنظام LiDAR، على الجانب ولكن لا توجد كاميرات إضافية بخلاف ذلك.

وكان من المتوقع إطلاق النظارات في نهاية العام أو أوائل عام 2021، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت العوائق التي يشكلها وباء كورونا ستؤثر على تاريخ الإصدار.

تشير التقارير السابقة إلى أن سماعة الرأس ستأخذ شكلا مشابها لنظارات الواقع الافتراضي Oculus من فيسبوك.

ويقال إن نظارة أبل ستتميز أيضا ببعض القدرات المثيرة للإعجاب والتي تشمل شاشات بدقة 8k في كلتا العينين، وستمنح الشخص الوقوف أمام أو خلف الأشياء المعززة.