تسريبات تكشف مميزات الهاتف الجديد من سامسونغ Galaxy S21

تحاول العملاقة الكورية الجنوبية شركة سامسونغ أن تُبقي مواصفات سلسلة هواتفها الأحدث Galaxy S21، بعيدة عن أي تسريبات حتى يتم الإعلان عنه بشكل رسمي .

مع التوقعات والتسريبات التي تُشير لإطلاق مبكر لأحدث أجهزة من سلسلة غلاكسي إكس، بدأت العديد من التقارير بالتدقيق في مواصفات سلسلة Galaxy S21 القادمة من سامسونغ.

وكشف المسرب التقني الشهير، ماكس وينباك، المواصفات الكاملة لكل طراز من أجهزة Galaxy S21، بالإضافة إلى تفاصيل جديدة حول كل جهاز.

وقال إن سلسلة Galaxy S21 ستشهد ترقية متواضعة بمقارنة سابقتها، حيث ستستخدم معالج Snapdragon 875 أو Exynos 2100، وتحتفظ جميع الإصدارات الثلاثة أيضا بشاشات 120 هرتز مع شاشة OLED LPTS مقاس 6.2 بوصة و6.7 بوصة في Galaxy S21 و S21 +.

ويحتوي Galaxy S21 Ultra على شاشة OLED LPTO بمقاس 6.8 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وتتميز شاشة S21 Ultra أيضا بدعم قلم S Pen إلا أنه سيأتي بدونه.

وتعمل جميع إصدارات Galaxy S21 بنظام التشغيل أندرويد 11 مع اتصال الجيل الخامس وWi-Fi 6.

وعلى الجانب الآخر، سيأتي أصغر طراز في السلسلة S21 ببطارية 4000 مللي أمبير في الساعة وثلاث كاميرات، اثنتان منها بدقة 12 ميغابيكسل وواحدة بدقة 64 ميغابيكسل، ويعتبر ذلك مشابها لإصدار العام الماضي بنفس عدد الكاميرات.

ويشتمل S21 + على نفس مجموعة الكاميرا ولكن مع بطارية أكبر تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة، كما سيحتوي Galaxy S21 Ultra على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابيكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميغابيكسل وكاميرا بصرية 10 ميغابيكسل وكاميرا تكبير بصري 10 ميغابيكسل.

وسيتضمن الجهاز أيضا ميزتي Space Zoom والتركيز التلقائي بالليزر الموجودة في جهاز Note 20 Ultra أيضا، وهو خبر سار لهؤلاء الذين ينتظرون السلسلة الجديدة.

وأشارت التقارير إلى أن سلسلة S21 ستأتي بألوان جديدة مثل البنفسجي والوردي والرمادي والأبيض لأصغر جهاز، والفضي والأسود والبنفسجي لهاتف S21 +، والفضي والأسود فقط لجهاز S21 Ultra.

وتردد أن جهاز S21 الأساسي سيكون مصنوعا من البلاستيك، كما سيجمع S21 Ultra بين الزجاج والمعدن، ولا يوجد ما يشير إلى نوع المادة التي سيتم تصنيع + S21 منها.

وليس من الواضح ما هو السعر المحدد لبيع سلسلة Galaxy S21، إلا أن هناك تقارير تُشير إلى أن الشركة تخطط لخفض السعر، ومن المتوقع أن تصدر السلسلة في يناير القادم.