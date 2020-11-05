تسريبات تكشف ميزات هاتف شاومي الجديد “Mi Mix” القابل للطي

لا تتوقف الشركة الصينية “شاومي” عن الاجتهاد في إصدار الهواتف الذكية بمميزات تتضمن لها المنافسة في سوق الهواتف بشكل قوي .

كشفت شركة تسريبات شهيرة، أن ”شاومي“ الصينية ستصدر هاتفا جديدا باسم (Mi Mix) تهدف من خلاله إلى تحقيق مميزات نارية في تلك السلسة من خلال دعم تقنية الشحن السريع بقوة 200 واط.

وفي سبتمبر أطلقت ”شاومي“ هاتف Mi 10 Ultra الذي يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط، ويتصدر 40٪ من البطارية في خمس دقائق بينما يصل الشحن الكامل في 26 دقيقة.

وذكرت شركة ”Digital Chat Station“، وهي شركة تسريب موثوق بها مقرها الصين، أن من المتوقع أن يكون هاتف (Mi Mix) مثيرا للإعجاب.. وبدلا من الشاشة الملتفة، ستقدم شاومي هذه المرة مع شاشة قابلة للطي إلى الداخل بدقة QHD.

وقال خبراء تقنية إن الهاتف السابق بسرعة شحن 120 واط كان يتعرض للسخونة، ومن المتوقع أن يصبح الهاتف الجديد أكثر سخونة مع تقنية الشحن السريع بقوة 200 واط في الهواتف القادمة.

وكشفت Digital Chat Station، أن شاشات هاتف (Mi Mix) عبارة عن لوحة قابلة للطي بدقة QHD، ولا يعرف ما إذا كان سيكون مثل (Motorola Razr) أو (Galaxy Z Flip) أو يشبه الكتاب مثل سلسلة (Galaxy Fold).