تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف سامسونغ القادم Galaxy F42 5G‎

أفادت تقارير تقنية حديثة، بأن الشركة العملاقة “سامسونغ” تعمل الآن على هاتف آخر سيُعرف باسم سامسونغ Galaxy F42 5G، من الفئة المتوسطة.

ويشير تقرير إلى أن مواصفات هاتف Galaxy F42 5G ستكون مشابهة إلى حد كبير لهاتف سامسونغ جالكسي إيه 22 فايف جي – Galaxy A22 5G، الذي أطلقته الشركة قبل أسابيع.

وشهد العام الماضي إطلاق شركة سامسونغ للعشرات من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة.

ووفقا لموقع ”سام موبايل“، يأتي الهاتف الجديد مزودا بتقنية البلوتوث إصدار Bluetooth 5.0 وتقنية الواي فاي Wi-Fi 5، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.

كما يحتوي Galaxy F42 5G على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة تتميز بدقة Full HD ومعدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، ومستشعر بصمة على جانب الهاتف.

وسيعمل هاتف Galaxy F42 5G بمعالج Dimensity 700 من ميدياتك، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4/6/8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر كارت ميموري.

وبالنسبة للكاميرا، من المتوقع أن يأتي Galaxy F42 5G بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ثانية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة 2 ميجابكسل، فضلا عن كاميرا أمامية 8 ميجابكسل.

ويعتبر الاختلاف الأبرز بين هاتف Galaxy F42 5G وGalaxy A22 5G هو البطارية، حيث يأتي الهاتف الجديد ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، وهي بطارية أكبر بكثير من بطارية A22 التي بلغت سعتها 5000 مللي أمبير فقط.