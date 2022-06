تسريبات جديدة عن تصميم الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra

تعمل شركة سامسونغ على إتمام كافة التجهيزات المتعلقة بتصميم Galaxy Tab S8 Ultra، إحدى أبرز سلاسل الأجهزة اللوحية المتطورة Tab S الجديدة التي ستقدمها الشركة هذا الصيف إلى جانب Z Fold3. بحسب موقع technave.

ونشر مسرب معروف الصور الأولى للإصدار الأكثر تقدمًا في الأجهزة الثلاثة Galaxy Tab S8 و Tab S8 + و Tab S8 Ultr، وتقدم هذه الصور الجديدة نظرة أكثر تحديدًا على ما قامت سامسونغ بتجهيزه في خطها اللوحي المتطور.

ووفقًا للمعلومات، سيكون Galaxy Tab S8 Ultra جهازًا لوحيًّا بشاشة ذات حجم كبير يصل إلى 14.8 بوصة، وهو ما يعادل جهاز كمبيوتر محمول، ومزودًا بشاشة ذات ”نوتش“.

كما تكشف الصورة التي شاركها المسرب Ice Universe، أن هذه الشاشة تستخدم على الأرجح تصميما مشابها لجهاز الآيفون.

بالنظر إلى منطقة النوتش ”notch“، زودت سامسونغ الجهاز بنظام استشعار، من مثل كاميرا سيلفي مع مستشعر مشابه لما هو موجود بأجهزة أبل (Face ID)، أو ببساطة نظام كاميرا سيلفي مزدوج فقط، كما تم تصميم الحواف لتكون رفيعة للغاية مقارنة بحجم 14.8 بوصة.

I made Galaxy Tab S8 Ultra rendering, based on early leaks, this may not be the final look. pic.twitter.com/o7dd8gcApC

— Ice universe (@UniverseIce) June 5, 2021