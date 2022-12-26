تسريبات جديدة عن مواصفات هواتف سامسونغ Galaxy S23

من اقتراب إطلاق شركة سامسونغ سلسلة هواتفها Galaxy S23 في الأسابيع الأولى من العام المقبل،تتزايد التسريبات الخاصة بالتشكيلة.

وفقا لموقع “gsmarena” التقني، ستتمتع بطاريات Galaxy S23 وGalaxy S23 + بقدرة أكبر قليلا من سابقاتها، ومع ذلك، لن يقوموا بإجراء أي تغييرات على سرعات الشحن.

كشفت التسريبات أيضا عن ألوان الهاتفين Galaxy S23 + وGalaxy S23 Ultra، حيث يأتيان باللونين الوردي والأخضر على التوالي.

يتوقع أن يحتوي Samsung Galaxy S23 على بطارية تبلغ 3900 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 25 واط، بزيادة عن خلية تبلغ 3700 مللي أمبير في S22.

ويحصل Galaxy S23 + أيضًا على 200 مللي أمبير في الساعة إلى 4700 مللي أمبير مع شحن سريع 45 واط.

كما يحصل Galaxy S23 Ultra على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقدرة 45 واط، وهو ما تقوم سامسونغ بتطبيقه في أجهزتها الفائقة منذ أوائل عام 2020.

كشفت الصور الترويجية أن Galaxy S23 + الوردي سيكون رائعا مع Galaxy Watch5 بحزام رياضي أرجواني وLavender Purple Buds2 Pro.

تشير الشائعات إلى أن سامسونغ حدد 1 فبراير/شباط ليكون الموعد المحدد لإطلاق سلسلة الهواتف الجديدة.