الثلاثاء 5 شعبان 1443 ﻫ - 8 مارس 2022 |
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تسريبات جديدة عن هاتف آيفون المرتقب SE 3

منذ 8 ساعات
هاتف آيفون SE

هاتف آيفون SE

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ينطلق مساء اليوم الثلاثاء مؤتمر أبل 2022 الأفتراضي والذي يتمحور إعلان أبل عن هاتف آيفون جديد منخفض التكلفة.

وآيفون الجديد هو هاتف SE 3 الذي تسعى أبل من خلاله لاستقطاب مستخدمي أنظمة أندرويد، لما ستوفره به من أنظمة حديثة، مع توفيره بتكلفة منخفضة.

وقبل ساعات من إنطلاق المؤتمر رسميا، ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات إضافية تخص الهاتف، كشف عنها “أبل دبليو دي”.

وشمل ذلك على الألوان التي يتوقع أن يطرح بها الهاتف، وستشمل الأبيض والأسود والأحمر.

كما يتوقع أن تبدأ أبل في شحن الهاتف بعدد يتراوح بين 25 مليون و 30 مليون وحدة خلال عام 2022 الجاري.

وسيتوافر بسعة تخزين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

وذكر الموقع أيضا أن الهاتف iPhone SE 3 سيحتوي على شريحة A15 من الداخل بالإضافة إلى اتصال 5G، مع دعم كل من اتصالات mmWave وSub-6GHz.

وأوضح أن آلية الاتصال mmWave ما هي إلا إصدار لـ 5G بسرعات أكبر.

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