تسريبات حول أيفون 15.. نموذج جديد قد يحل مكان Pro Max وهذا ما سيتضمّنه

تداولت المواقع الالكترونية المتخصصة بالتكنولوحجيا أخبارًا مفادها بأن الشركة الأميركية “أبل” تعمل على Iphone 15 Ultra وسيصدر العام المقبل، ومن المتوقع أن يحل مكان نموذج Pro Max.

وعلى الرغم من أن الأصدار الجديد لن يبصر النور قبل سنة، بدأت التسريبات حول الهاتف الجديد تغزو الانترنت.

فقد أشارت بعض التقارير الى أن أيفون 15 Ultra سيأتي مع كاميرا امامية عدد اثنين. وليس هناك معلومات متاحة عن الكاميرا الامامية الثانية وطريقة عملها.

التقرير ذكر أيضًا أن أيفون 15 Ultra سيبدأ بسعة داخلية مساحتها 256GB، كما أنه من المتوقع أن تتبنى الشركة USB-C في هواتف العام المقبل.

في المقابل، سيتضمن أيفون 15 Pro كاميرا امامية واحدة، و128GB سعة داخلية، وعلى غرار أيفون Ultra، قد يتحول نموذج أيفون 15 Pro الى USB-C.