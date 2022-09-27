الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 27 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تسريبات حول أيفون 15.. نموذج جديد قد يحل مكان Pro Max وهذا ما سيتضمّنه

منذ 34 دقيقة
A A A
طباعة المقال

تداولت المواقع الالكترونية المتخصصة بالتكنولوحجيا أخبارًا مفادها بأن الشركة الأميركية “أبل” تعمل على Iphone 15 Ultra وسيصدر العام المقبل، ومن المتوقع أن يحل مكان نموذج Pro Max.

وعلى الرغم من أن الأصدار الجديد لن يبصر النور قبل سنة، بدأت التسريبات حول الهاتف الجديد تغزو الانترنت.

فقد أشارت بعض التقارير الى أن أيفون 15 Ultra سيأتي مع كاميرا امامية عدد اثنين. وليس هناك معلومات متاحة عن الكاميرا الامامية الثانية وطريقة عملها.

التقرير ذكر أيضًا أن أيفون 15 Ultra سيبدأ بسعة داخلية مساحتها 256GB، كما أنه من المتوقع أن تتبنى الشركة USB-C في هواتف العام المقبل.

في المقابل، سيتضمن أيفون 15 Pro كاميرا امامية واحدة، و128GB سعة داخلية، وعلى غرار أيفون Ultra، قد يتحول نموذج أيفون 15 Pro الى USB-C.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار شركة آبل
    آبل تنقل تصنيع هاتف "آيفون" من الصين
    بيتكوين
    بتكوين تتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في أسبوع
    شعار وكالة ناسا
    بالفيديو.. مركبة لوكالة ناسا تصطدم بالكويكب ديمورفوس!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أجسام مضيئة فوق سماء لبنان
    بالفيديو: أجسام غريبة فوق عدد من المناطق اللبنانية
    الليرة
    كيف ستصبح رواتب موظفي القطاع العام بعد إقرار الموازنة؟
    وزير الطاقة ​وليد فياض
    بُشرى من فياض: قد نصل إلى تغذية بين 8 و10 ساعات