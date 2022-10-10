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تسريبات عن مواصفات الجيل الرابع من هواتف "iPhone SE"

منذ 6 دقائق
هاتف آيفون

هاتف آيفون

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كشف تقرير جديد عن مواصفات الجيل التالي من هواتف “iPhone SE” من شركة “أبل” الأمريكية.

ومن المقرر أن يحتوي الجيل الرابع من “iPhone SE” على شاشة LCD مقاس 6.1 بوصة وفتحة “نوتش” في الجزء العلوي من الشاشة.

وأشار المحلل التقني الشهير، روس يونغ، إلى أن “أبل” ستقدم طراز “SE” التالي في عام 2024، ولكن لم يتم التأكيد على أن الجهاز سيأتي مع نظام التعرف على الوجه “Face ID”، ولكنه قد يحتوي بدلاً من ذلك على ماسح ضوئي “Touch ID” مثبت على الجانب، بسبب رغبة الشركة في خفض التكاليف.

ومن المتوقع أن يعيد الجيل الرابع من “iPhone SE” تصميم “iPhone XR”، على الرغم من عدم وجود خاصية “Face ID”، لكن من المحتمل أن يكون الشق أقل وضوحًا.

ويشبه الهاتف الجديد تصميم “iPhone XR” في إزالة زر الصفحة الرئيسية، ويبدو هذا التغيير مقبولا لأن منتجات “SE” من أبل تعتمد دائمًا على تصميمات الأجهزة القديمة حتى الآن.

ومن المتوقع أيضًا، أن تضيف أبل ميزة “Dynamic Island” إلى الجيل الرابع “iPhone SE”، وهي ميزة تعمل على تغيير حجم الشق إلى شكل دائري.

وليس من المعروف حجم الجيل الرابع من هاتف “iPhone SE” حتى الآن، ولكن يبدو أنه سيكون أصغر مما كان عليه في “iPhone XR” إذا لم يحتو على “Face ID”.

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