تسريب جديد لبيانات مستخدمي سامسونغ

كشفتت شركة سامسونغ الكورية عن تعرض بيانات بعض مستخدمي أجهزتها الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى التسريب على يد مجموعة من المخترقين.

وبحسب بيان رسمي، تأكدت الشركه الكورية من أن بيانات بعض المستخدمين قد تعرضت للسرقة، في الرابع من آب/ أغسطس الماضي، على يد ”طرف إجرامي ثالث“.

وأوضحت الشركة أن تلك البيانات لا تتضمن بيانات للبطاقات الائتمانية أو أرقام هوية للمستخدمين، وتتمثل في اسم المستخدم وتاريخ الميلاد وأماكن الإقامة وتاريخ تفعيل الجهاز، إلى جانب رقمه التعريفي المميز.

وأشارت إلى أن البيانات المسربة يتفاوت حجمها ونوعيتها من مستخدم إلى آخر، مؤكدة أنها أعلمت المتضررين من التسريب نظرا لوضعها خصوصية مستخدميها على قمه أولوياتها.

ولفت كريس لانج لويز المتحدث باسم سامسونغ إلى أن بيانات تفعيل الجهاز تتضمن تاريخ تشغيله بعد شراء المستخدم له، وكذلك مجموعة من البيانات التي يوافق المستخدم على مشاركتها مع الشركة للحصول على خدمات الصيانة والضمان.

وأوضح متحدث سامسونغ أن المعلومات الديمغرافية الخاصة بالمستخدم، والتي تتضمن أماكن إقامته، يتم الاحتفاظ بها من جانب الشركة لاستخدامها لاغراض دعائية وترويجية.

وأكدت الشركة في بيانها عملها حاليا على تقوية أنظمتها الداخلية واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لزيادة طبقات حماية بيانات المستخدمين مستقبلا، بالتزامن مع عملها حاليا مع شركة متخصصة في الأمن المعلوماتي، إلى جانب تعاونها مع الجهات الرسمية.

يذكر أن الحادثة تعتبر المرة الثانية التي تعترف فيها سامسونغ هذا العام بتسريب بيانات المستخدمين، وذلك بعد أن تعرضت لاختراق على يد مجموعة الهاكرز الشهيرة لابسوس.

واعترفت الشركة الكورية بالأمر في آذار/ مارس الماضي وذلك بعد تسريب بيانات من أنظمتها الداخليه بحجم 200 جيجا بايت.