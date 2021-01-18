تسريب يكشف تصميم ومواصفات هاتف Honor V40

تستعد شركة الهواتف الصينية ”هونر“، لإطلاق أول إصداراتها من الهواتف الذكية، في حدث رسمي يعقد في 22 يناير الجاري، كعلامة تجارية مستقلة عن هواوي.

وتم رصد الصور الرسمية لهاتف Honor V40 5G، والتي تُظهر تصميم الهاتف قبل الإعلان الرسمي المرتقب في 22 من يناير.

وكشفت الملصقات الترويجية التي نشرت حتى الآن عن الكثير من مواصفات تصميم Honor V40 5G، واليوم تقدم الصور التي نشرها موقع تاجر تجزئة صيني، نظرة على تصميم الهاتف المميز باللون الوردي.

ووفقا للصور، يأتي هاتف Honor V40 5G بشاشة منحنية، مع تصميم مستطيل لوحدة الكاميرا الخلفية التي تضم إعدادات رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميغا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميغا بيكسل، وآخر بدقة 2 ميغا بيكسل لعمق التصوير وبدقة 2 ميغا بيكسل لدعم تصوير macro.

كما تأتي نتوءة الكاميرا الأمامية مزدوجة على الجانب الأيسر من الشاشة، ويظهر الهاتف بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية.

يذكر أن التسريبات السابقة، أشارت إلى أن هاتف Honor V40 5G ينطلق هذا العام بواسطة معالج Dimensity 1000 Plus، وبطارية بسعة 400 مللي أمبير، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 55 واط.

ووفقا للتسريبات السابقة، يأتي جهاز Honor V40 بشاشة بحجم 6.72 بوصة FHD + AMOLED توفر معدل تحديث 120 هيرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 300 هيرتز، كما يتميز بقارئ بصمات الأصابع على الشاشة.

وكشفت التقارير الأخيرة أنه بصرف النظر عن الأسود، فإن هاتف V40 سيكون متاحا أيضا باللونين الأزرق والبرتقالي، ومن المتوقع أن يبلغ سعر الجهاز 999 3 يوان ( 617 دولارا أمريكيا).

