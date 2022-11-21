تسريح مديرة سابقة في شركة "ميتا" من عملها اثناء اجازة الامومة

قالت موظفة في ميتا إنها تم تسريحها أثناء إجازة أمومة، وكتبت Anneka Patel، مديرة الاتصالات في فيسبوك، في منشور على LinkedIn في 14 نوفمبر الماضي، أنها كانت واحدة من آلاف الموظفين المتأثرين بتسريح ميتا الجماعي للعمال.

وقالت باتيل إنها تلقت بريدًا إلكترونيًا لتسريح ميتا في الساعة 5.35 صباحًا بعد أن أرسل العديد من زملائها في العمل رسائل نصية تفيد بتسريحهم، وفقاً لموقع businessinsider.

وقالت Patel، الذي عملت في ميتا لمدة عامين ونصف، “اكتشفت هذا الصباح أنني أحد الموظفين البالغ عددهم 11 ألف موظف الذين تأثروا بفعل التسريح، لقد أصابني هذا بشدة لأنني حاليًا في إجازة أمومة”.

وفقًا لملفها الشخصي على LinkedIn، قامت باتيل بإدارة الاتصالات لمجموعات منتجات مجتمع ميتا، والتي تضمنت مجموعات فيسبوك.

وحصل منشور باتيل على أكثر من 11500 رد فعل و 560 تعليقًا في أسبوع، وتم إدراج باتيل في تقرير Insider لشهر مايو 2020 لكبار المتخصصين في صناعة العلاقات العامة.

وقالت باتيل، مديرة الاتصالات السابقة في Eventbrite، إنه كان من المقرر أن تكون في إجازة أمومة حتى فبراير من العام المقبل.

قالت باتيل: “بالنسبة لأولئك الذين يعرفونني، كان العمل في فيسبوك (ميتا) حلمي منذ أن انتقلت من لندن إلى منطقة الخليج قبل تسع سنوات”، مضيفة أنها تخطط لقضاء بعض الوقت مع طفلها البالغ من العمر ثلاثة أشهر قبل البحث عن وظيفة جديدة.

وأعلنت شركة ميتا أنها ستخفض أكثر من 11000 موظف، أو حوالي 13٪ من قوتها العاملة، في 9 نوفمبر الماضي.

قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في منشور بالمدونة: “لقد أخطأت في هذا الأمر، وأنا أتحمل مسؤولية ذلك”، وأضاف زوكربيرج أنه يرى تسريح العمال “كملاذ أخير”، لكنه يتوقع استمرار “تغييرات خفض التكاليف” في الأشهر المقبلة.

كانت باتيل واحده من مئات الموظفين السابقين الذين ذهبوا إلى LinkedIn للكتابة عن تجاربهم في التسريح من قبل ميتا.