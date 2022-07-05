الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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تسلا تضيف ميزة أمان جديدة لسياراتها

منذ 35 دقيقة
سيارة تسلا

سيارة تسلا

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أضافت شركة تسلا الكهربائية ميزة جديدة لسياراتها لضمان سلامة وأمان الركاب، وهي قدرتها على المسح بحثا عن الحفر والأرصفة المكسورة وكذلك عيوب الطرق الأخرى.

وتتوافر الميزة الجديدة في آخر تحديث لبرنامجها (2022.20)، وذلك في طرازي “إس” و”إكس”، المزودان بنظام تعليق تكيفي في السيارات، وفقا لموقع “إلكتريك”.

وستساهم الميزة في تحديد بيانات “خارطة طريق تقريبية”، لما يمكن أن تحتويه الطرق من عيوب لكي يتفاداها سائق السيارة أثناء القيادة.

وكان مؤسس شركة “تسلا”، الملياردير إيلون ماسك، ألمح قبل عامين إلى وصول هذه الميزة إلى سياراته.

BYD تزيح تسلا عن عرش سوق السيارات الكهربائية

أصبحت شركة “BYD” الصينية الرائدة عالميا في مبيعات السيارات الكهربائية، لتزيح تسلا عن عرش سوق السيارات الكهربائية لأول مرة في التاريخ، حسبما ذكرت وكالة المعلومات الاقتصادية الصينية “تسايليان”.

ووفقا للوكالة، في الأشهر 6 الأولى من العام “BYD” باعت أكثر من 641 ألف سيارة كهربائية بزيادة بلغت 315% نقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
بينما باعت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا” 564 ألف سيارة في نفس الفترة.

شركة “BYD” هي شركة تصنيع سيارات ومحركات وشاحنات، تأسست في سنة 1995 كجزء من شركة لصناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن تحمل الاسم ذاته.

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