تسلا تعلن بناء مصنع في شنغهاي

قالت شركة تسلا على تويتر، الأحد، إنها بصدد افتتاح مصنع في شنغهاي، لتصنيع بطاريات ميجاباك لتخزين الطاقة بقدرة إنتاج تبلغ 10 آلاف بطارية، ليكون مكملا لإنتاج مصنع ذلك النوع من البطاريات في كاليفورنيا.

كانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شنخوا) أول من أورد هذا النبأ اليوم.

وأفاد تقرير للوكالة من حفل توقيع بشنغهاي بأن شركة تصنيع السيارات المملوكة للملياردير إيلون ماسك ستبدأ تشييد المصنع في الربع الثالث على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2024.

وسيكون المصنع الجديد إضافة لمصنع ضخم قائم في شنغهاي لتصنيع السيارات الكهربائية وسينتج في البداية 10 آلاف وحدة ميجاباك سنويا أي ما يعادل نحو 40 جيجاوات ساعة من الطاقة المخزنة لطرحها للبيع على مستوى العالم، حسبما ذكرت شينخوا.

وفي ظل مصنع شنغهاي الجديد، ستستفيد تسلا من سلاسل إمداد البطاريات الرائدة عالميا في الصين لزيادة الإنتاج وخفض تكاليف وحدات بطاريات ميجاباك المصنعة من أيونات الليثيوم لتلبية الطلب المتزايد على تخزين الطاقة على مستوى العالم مع تحول العالم بدرجة أكبر صوب الطاقة المتجددة.

تكسب تسلا معظم مواردها المالية من نشاطها في مجال السيارات الكهربائية، لكن ماسك ملتزم بتنمية نشاطها في مجال الطاقة الشمسية والبطاريات إلى الحجم نفسه تقريبا.

ويمكن لمصنع تسلا في كاليفورنيا إنتاج 10 آلاف بطارية ميجاباك سنويا.

وبدأت الشركة في إنتاج سيارات (موديل 3) في شنغهاي في 2019، وتبلغ قدرتها الإنتاجية حاليا 22 ألف سيارة أسبوعيا.