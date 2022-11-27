تسلا تواجه أزمة جديدة .. استدعاء نحو 13 ألف سيارة

بدأت شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية استدعاء 12863 سيارة من طراز “موديل 3” في الصين، بسبب مخاطر سلامة محتملة من حزام الأمان.

ويغطي الاستدعاء 2736 سيارة مستوردة تم إنتاجها خلال الفترة بين 12 يناير 2019 و22 نوفمبر 2019، و10127 سيارة تم إنتاجها في الصين خلال الفترة بين 14 أكتوبر 2019 و26 سبتمبر 2022، وفقاً لبيان قدمته “تسلا” للهيئة الوطنية لتنظيم السوق في الصين.

وأوضح البيان أن السيارات المستدعاة هي التي تم تركيب حزام الأمان الأوسط لمقعد الصف الثاني بشكل غير مناسب أثناء الإصلاح أو الصيانة بعد البيع.

ويُشتبه في أنه عندما أعادت مراكز الخدمة تركيب أحزمة الأمان، فإنها ربما لم تُركّب بعض أجزاء التثبيت لمشابك الأحزمة بمسامير ربط، ما قد يؤدي إلى تعطل دور حزام الأمان في التقييد في حالة حدوث تصادم.

أزمة حوادث تسلا

وكانت تسلا قد واجهت مؤخراً أزمة كبيرة بعدما فتحت فتحت السطلات الأمريكية مؤخراً 27 تحقيقاً في حوادث تصادم كانت سيارات تسلا طرفا فيها، ووقعت 3 منها على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة، ويبحث فريق التحقيق الخاص في 19 حادثا مرتبطا بمركبات تسلا.

حيث يعتقد أن شكلا من أشكال النظام مساعدة السائق، كان يعمل في وقت وقوع الحادث، وهو ما عقبت عليه تسلا، بأنه يجب على السائقين إبقاء أيديهم على عجلة القيادة والانتباه أثناء استخدام نظام القيادة الآلي، فيما قال بعض سائقي تسلا إنهم قادرون على تجنب وضع أيديهم على عجلة القيادة لفترات طويلة عند استخدام النظام الآلي.