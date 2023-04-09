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تسلا ستبني مصنعا في شنغهاي لتصنيع بطاريات "ميجاباك"

منذ 46 دقيقة
شركة تسلا

شركة تسلا

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قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) (الأحد 9-4-2023) إن شركة تسلا ستبني مصنعا في شنغهاي لتصنيع بطاريات ميجاباك لتخزين الطاقة.

وأفاد تقرير للوكالة من حفل توقيع بشنغهاي بأن شركة تصنيع السيارات المملوكة للملياردير إيلون ماسك ستبدأ تشييد المصنع في الربع الثالث على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2024.

وسيكون المصنع الجديد إضافة لمصنع ضخم قائم في شنغهاي لتصنيع السيارات الكهربائية وسينتج في البداية 10 آلاف وحدة ميجاباك سنويا أي ما يعادل حوالي 40 جيجاوات ساعة من الطاقة المخزنة لطرحها للبيع على مستوى العالم حسبما ذكرت شينخوا.

وتملك تسلا مصنعا لإنتاج بطاريات ميجاباك في كاليفورنيا ويمكنه إنتاج 10 آلاف وحدة سنويا.

    المصدر :
  • رويترز

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