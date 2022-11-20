تسلا: نظامنا الخاص للشحن على موصلات CCS "متفوق"

أكدت شركة “تسلا Tesla” أن أداء نظام الشحن الخاص بالشركة مقارنة بالأنظمة الأخرى المستخدمة من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية، لا يزال متفوقاً وبكفاءة عالية.

وكانت شركة Tesla قد قدمت نظام الشحن الخاص بالشركة مؤخراً للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية أو الشركات الغير تابعة لشبكة Supercharger، حيث تؤكد “تسلا Tesla” على أن المنفذ والموصلات الخاصة بنظام الشحن هو الأفضل مقارنة بنظام NACS المستخدم من الشركات الأخرى.

وتؤكد “تسلا Tesla” على أن تقنية NACS تتفوق بنظام لا يتضمن أجزاء متحركة، كما أنه يأتي بحجم أصغر، وأداء مرتين أقوى مقارنة بنظام CCS للشحن.

من جانب أخر أجرى فريق “Munro وAssociates” اختبارات لأداء أنظمة الشحن، حيث أكدت الاختبارات على تفوق نظام NACS الخاص بشركة “تسلا Tesla” على الأنظمة والمعايير الأخرى المستخدمة من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.

كما يتميز نظام تسلا بتصميم محكم وأخف وزناً، أيضاً يأتي نظام تيسلا بكفاءة أعلى، وتصميم أنيق في السيارة.