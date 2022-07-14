تسوية بين أمازون والاتحاد الأوروبي لإنهاء قضية تتعلق بمكافحة الاحتكار

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة أمازون عن التزامها بدفع الرسوم التي فرضتها سلطة المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قام بفتح تحقيق عام 2020، يتعلق باتهامات لعملاق التكنولوجيا باستخدام معلومات تتعلق بالمنافسين لدعم أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بشركة أمازون.

سبق وعرضت شركة أمازون، في شهر يونيو/حزيران الماضي، مشاركة بيانات السوق التي جمعتها مع البائعين بالإضافة إلى دعم ظهور منتجات منافسيها على منصتها، في محاولة لتفادي الغرامات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية اتهامات بممارسات احتكارية.

يعد العرض الذي قدَّمته أمازون الأميركية خطوة كبيرة، بعد سنوات من اتهامات فرضها الاتحاد الأوروبي، من قبل المنافسين والمنظمين بأنها تستخدم بشكل غير عادل مجموعة من البيانات الموجودة على نظامها الأساسي لإطلاق منتجاتها وخدماتها الخاصة.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة “تلتزم بالامتناع عن استخدام البيانات غير العامة المتعلقة أو المشتقة من أنشطة البائعين المستقلين في سوقها”.

وقالت أمازون، بينما “نحن نختلف مع العديد من الاستنتاجات التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية، فقد شاركنا بشكل بناء مع المفوضية لمعالجة مخاوفهم”.

وأضافت الشركة في بيان “ستحافظ تلك الخطوة على قدرتنا على خدمة العملاء الأوروبيين وأكثر من 185 ألف شركة أوروبية صغيرة ومتوسطة الحجم تبيع من خلال متاجرنا”.

اتهامات متعددة

كما قدمت أمازون عرضًا لإنهاء تحقيق ثانٍ في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت خدمة برايم Prime التي تحظى بشعبية كبيرة تدفع المشترين بشكل غير عادل نحو البائعين الذين يستخدمون خدمة أمازون اللوجستية.

نظر هذا التحقيق أيضًا في صندوق الشراء إذ يمكن للمستخدم إجراء عملية شراء بسرعة، وتخطي إزعاج العديد من الشاشات والاختيارات.

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه يطلب من المنافسين إبداء آرائهم بشأن امتيازات أمازون بحلول 9 سبتمبر/أيلول، وسيظل ساريًا لمدة 5 سنوات مع المراقبة الدقيقة من قبل بروكسل.

يجري الرد على العديد من هذه الاتهامات الموجهة إلى أمازون وفقًا لقانون الأسواق الرقمية (DMA) للاتحاد الأوروبي، وهو تشريع رئيسي للاتحاد الأوروبي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

ويفرض القانون قائمة طويلة من ما يجب فعله وما يجب تجنبه من قبل عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك كيفية تعاملهم مع البيانات الحساسة للمنافسين الذين يستخدمون منصاتهم.

مشروع قانون أميركي

تخضع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل وميتا وألفابت، لتدقيق شديد من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب اتهامات بالاحتكار والسيطرة على السوق.

أُعلن عن مشروع قانون مقدَّم للكونغرس الأميركي منذ أسابيع يمنع شركات التكنولوجيا الكبرى بما فيهم، أمازون، من منح أنفسهم أفضلية لأعمالهم عبر منصاتهم على حساب الشركات الأخرى.

من جهتها، انتقدت أمازون مشروع القانون، وأشارت إلى أنه يستهدف تاجر تجزئة واحد فقط، وهو أمازون، عبر اشتراط قيمة سوقية لا تقل عن 550 مليار دولار للتأهل للخضوع للقانون الجديد.

وحذَّرت من أن مشروع القانون يمكن أن يضر بمئات الآلاف من الشركات الصغيرة التي تبيع البضائع عبر منصتها، معللة بأن الغرامات الكبيرة على الانتهاكات ستجعل من الصعب عليها تقبل المخاطر المتمثلة في توفير سوق يمكن لآخرين المشاركة فيه.

شهدت شركات التجزئة العالمية تراجعًا في المبيعات في الفترة الأخيرة مع خفض قيود الجائحة وإعادة فتح الأسواق، بعد القفزة الهائلة التي حققتها في فترة انتشار جائحة كوفيد-19.