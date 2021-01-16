تسوّق خلال مشاهدتك مقاطع الفيديو.. يوتيوب يتحضر لأسلوب جديد

في عصر مواجهة جائحة كورونا والإغلاق الكبير، يشير مراقبون اقتصاديون إلأى أن منصات التسوق الإلكتروني والعمل عن بعد باتت تشكل بديلاً مهماً عن طرائق العمل والبيع والشراء التقليدية

وتشير آخر المعلومات عن نية موقع يوتيوب اختبار أسلوب جديد في التسوق الإلكتروني بحيث يمكنك شراء المنتجات التي تظهر في الفيديوهات أو التي يتم الحديث عنها فيها بطريقة مشابهة لما هو الحال في انستجرام.

الآن يمكن لأصحاب القنوات الذين تختبر معهم يوتيوب هذه الخاصية إدراج بعض المنتجات التي يمكن شراءها فعلاً من خلال الضغط على أيقونة سلة التسوق في أسفل يسار الشاشة ويعرض يوتيوب مجموعة من المنتجات المتاح شراءها.

ولو كنت مهتماً بالتعرف على المزيد من التفاصيل حيث يمكنك تصفح معلومات ومواصفات المنتجات وحتى مشاهدة فيديوهات تتعلق بها.

هناك الكثير من السيناريوهات التي يمكن تطبيق هذه الخاصية فيها، بدءاً من يوتيوبر يشرح المعدّات والأجهزة المستخدمة في تصوير مقاطعه، إلى اللاعبين وحتى هواة الهواتف الذكية والإلكترونيات وغيرهم. وبالطبع لاحقاً عند إتاحة الميزة للشركات سيمكنها بيع منتجاتها مباشرة من الفيديو الرسمي لإطلاقها.

بعد دخول فيس بوك هذا القطاع بقوة عبر انستجرام سابقاً والآن واتساب من خلال تطبيق الأعمال، فمن الطبيعي أن تدخله جوجل أيضاً.