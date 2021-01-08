تشحن عبر ضوء غرفة المعيشة… أجهزة تحكّم تعمل بالطاقة الشمسية من سامسونغ

طورت شركة سامسونغ العملاقة أجهزة تحكم “ثورية” تعمل بالطاقة الشمسية ويمكن شحنها عبر ضوء غرفة المعيشة.

وفي التفاصيل، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” جاء فيه …

أنشأت سامسونج جهاز تحكم عن بعد جديد يعمل بالطاقة الشمسية والذي يمكن شحنه عن طريق الإضاءة الداخلية ، مما يزيل الحاجة إلى بطاريات قابلة للاستبدال.

وقد أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة هذا الإعلان كجزء من مخطط “الحفاظ على البيئة ” لمشغلاتها التلفزيونية.

إنّ جهاز التحكم عن بعد الجديد للتلفزيون، والذي يسمى جهاز التحكم عن بعد بالخلايا الشمسية ، يحتوي على لوحة شمسية صغيرة ويمكن شحنه باستخدام كل من الإضاءة الداخلية والخارجية.

تقول سامسونج أنّ استخدام هذا الجهاز من شأنه أن يساعد على منع النفايات من حوالي 99 مليون بطارية على مدى سبع سنوات.

بالإضافة إلى جهاز التحكم عن بعد ، الذي يتم تصنيعه باستخدام زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها ، قالت الشركة إنها تقوم بتوسيع مخطط التغليف البيئي الخاص بها إلى المزيد من أجهزة التلفزيون التي تم إطلاقها في عام 2021 ، مما يقلل من النصوص والصور على العبوة من أجل تقليل كمية الحبر القائم على الزيت المستخدم في الطباعة.

في خطوة أكثر غرابة ، يتم تغطية العبوة أيضاً بنمط من microdots ، يهدف إلى مساعدة المشترين على إعادة استخدام العبوة وتخصيصها وإعادة توظيفها كأشياء مثل منازل للحيوانات الأليفة في المنزل كجزء من جهد إضافي للحد من النفايات.

كما تعهدت الشركة الكورية الجنوبية بتقليل البصمة الكربونية لأعمالها التلفزيونية على مدى السنوات القليلة القادمة ، بالإضافة إلى السعي إلى تقليل استهلاك الطاقة في منتجاتها واستخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها.

وقد بدأ العديد من عمالقة التكنولوجيا في اتخاذ مجموعة من الخطوات لتحسين خدماتهم الصديقة للبيئة -في العام الماضي توقفت أبل عن إضافة شاحن المقابس في عبوات طرازات iPhone الجديدة في محاولة لتقليل الوزن وكمية التعبئة المطلوبة لكل جهاز.

وقد تعرضت الصناعة لضغوطات لبذل المزيد من الجهود حول الاستدامة ، حيث قال المسؤولون في لجنة التدقيق البيئي (EAC) إن الشركات المصنعة يجب أن تقدم المزيد فيما يتعلق بجمع النفايات الإلكترونية وتطوير عمر الأجهزة بشكل أفضل.

“خلال العام الماضي ، شهدنا الدور المحوري الذي لعبته التكنولوجيا في مساعدتنا على الاستمرار في حياتنا والبقاء على اتصال مع بعضنا البعض” ، قال جه هان ، رئيس أعمال العرض المرئي في سامسونج عن أحدث خطوات الاستدامة لشركته.

“إن التزامنا بمستقبل شامل ومستدام يسير جنباً إلى جنب مع سعينا الدؤوب للابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة باستمرار- من تقليل البصمة الكربونية لمنتجاتنا ، إلى توفير مجموعة واسعة من المميزات، إلى تقديم تجربة مشاهدة لا مثيل لها تناسب نمط حياة كل مستخدم.”

كانت خطط سامسونج الصديقة للبيئة جزءاً من عرض أولي قدمته شركة التكنولوجيا العملاقة ، والتي استعرضت من خلاله مجموعتها الجديدة من أجهزة التلفاز قبل إطلاقها في المعرض التجاري للتكنولوجيا CES الأسبوع القادم.

بسبب جائحة الفيروس التاجي ، فإنّ المعرض السنوي-الذي يقام تقليدياً في لاس فيجاس-يقام هذه السنة بشكل افتراضي بالكامل.