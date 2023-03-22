تصريح مقلق من رئيس الشركة المطورة لـChatGPT

حذرت العديد من الجهات عن مخاوفها بشأن روبوتات الدردشة، وتحديدا نظام ChatGPT، لما تحمله من مخاطر أمنية محتملة.

اعترف المدير التنفيذي لشركة OpenAI المنتجة لروبوت الدردشة الذي أصبح حديث العالم الآن ChatGPT، بقلقه مما قد يصبح عليه هذا النظام الذكي.

وقال سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة تطوير الذكاء الاصطناعي التابعة لمايكروسوفت، في حوار لشبكة ABC نيوز الأمريكية الإخبارية، إنه يشعر بالخوف قليلا من اختراعه ChatGPT.

وحذر ألتمان، من أن نظام روبوت الدردشة الجديد، من الممكن أن يحل محل الموظفين في الكثير من الوظائف حول العالم.

واعتبر ألتمان هذا الخوف الذي يشعر به بأنه من الأمور الحميدة التي يجب أن يتفاءل بها الناس.

وأوضح: “على الناس أن تشعر بالسعادة كون شركتنا كانت تشعر بقليل من الخوف تجاه الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف “أعتقد أنني إن قلت إنني لست خائفا، كان من الممكن أن تتراجع ثقة الآخرين بي، أو كان من الممكن أن يشعر الناس بالاستياء لبقائي في هذه المنصب”.

هناك أيضا جانب مضيء!

وعبر ألتمان عن تفاؤله بالاحتمالات الإيجابية التي يحملها تطور الذكاء الاصطناعي، كون أنظمة حديثة مثل نظام روبوت الدردشة ChatGPT، قادرة على إيجاد العديد من الوظائف، ستكون أفضل بكثير من التي تسببت في اختفائها.

وقال ألتمان “السبب وراء تطوير الذكاء الاصطناعي من الأساس، هو التأثير الإيجابي على حياة الأفراد وتحسين أسلوب المعيشة، وستكون تقنيات رائدة مثل ChatGPT، هي الحل الأمثل لتحقيق ذلك”.

وكشف خلال حديثه، أنه على اتصالات دائمة مع مسئولين في الحكومة الأمريكية بغرض التنسيق، بين ما يتم من أعمال تطوير في نظام ChatGPT، ومتطلبات السوق الأمريكية، مؤكدا اقتناعه بمبدأ ضرورة انخراط الحكومة والأشخاص في كل جديد يتعلق بتطوير هذا النظام الذكي.

إطلاق الجيل الجديد

وفي وقت سابق، أطلقت شركة OpenAI الجيل الأحدث من روبوتها الذكي للدردشة ChatGPT، باسم GPT-4, والذي يتمتع بالعديد من الميزات الرائدة، التي كان يفتقد لها الجيل السابق من روبوت الدردشة.

ويأتي ضمن هذه الميزات، قدرة الجيل الجديد من نظام روبوت الدردشة على فهم الصور، وشرح محتواها، وأيضا دقة أعلى في ردوده على التساؤلات والحوارات، حيث سيقدم الجيل الجديد من النظام ردود اكثر دقة بنسبة تصل لـ 40% عن الجيل السابق.