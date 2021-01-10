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تصميم مختلف للكاميرا الخلفية.. تغييرات مرتقبة في “آيفون 13”

منذ ساعة واحدة
شركة ابل

شركة ابل

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كشفت تسريبات تقنية جديثة عن بعض مواصفات “وليد أبل المقبل” الذي يحظى بترقب واسع ، وبحسب منصة “ماك أوتاكارا” المهتمة بأخبار أجهزة “أبل”، فإن الشركة الأميركية ستحافظ على التصميم الذي طرحت به هواتف “آيفون 12″، كما سيجري الإبقاء أيضا على شكل الكاميرا الأمامية نفسه تقريبا.

وتبعا لذلك، فإن الطرازات الأربعة المرتقبة من “آيفون 13” ستكون مشابهة لطرازات “آيفون 12” من حيث الحواف المستوية، ولن يقع أي تغيير أيضا على مستوى الارتفاع والحجم.

أما سمك هواتف “آيفون 13” التي قد تطرح في سبتمبر 2021، فربما تزيد بـ0.26 ميليمتر، فيما سيشهد تصميم الكاميرا الخلفية تغييرا لافتا.

وربما تلجأ الشركة أيضا إلى إضافة طبقة من الزجاج إلى العدسات الثلاثة في الخلف، حتى تبدو بمثابة عدسة واحدة مجمعة.

وذكرت المنصة الصينية أن عناصر الكاميرا في “آيفون 13 برو” و”آيفون 13 برو ماكس” ستكون بالحجم ذاته.

ويرتقب أيضا أن تعزز “أبل” الهواتف الجديدة بعدسات واسعة جدا مع خاصية استشعار وتثبيت، على غرار ما جرى في هاتف “آيفون 12”.

ومن المتوقع أن تكون نتوءات هاتف “آيفون 13” أصغر حجما، لكن الأمور ستتضح بشكل حاسم في سبتمبر المقبل.

ويقول خبراء التقنية إن “أبل” قد تضطر إلى تأجيل طرح “آيفون 13” خلال العام الجاري، لأنها فوجئت بالإرباك الذي أحدثه وباء كورونا في حركة النقل والشحن على المستوى الدولي، فضلا عن إرباك نظام العمل من جراء فرض قيود التباعد الاجتماعي.

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