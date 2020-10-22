تصنيف “إنترباند”: “أبل” الأكثر قيمة وتراجع لـ”غوغل”

نشر موقع “جي إس إم أرينا” تصنيف “إنترباند” لأهم العلامات التجارية الإلكترونية للعام 2020، والذي شهد تغييراً في المراكز الثلاثة الأولى، وفقاً لما

وبقيت العلامة التجارية لشركة “أبل” الأكثر قيمةً، حيث بلغت قيمتها التقديرية 323 مليار دولار أميركي، بينما احتلت “أمازون” و”مايكروسوفت” المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتراجعت “غوغل” بمركزين عن تصنيف العام الماضي، بقيمة تزيد قليلاً عن 165 مليار دولار، وسجلت انخفاضاً بنسبة 1%.

وسجلت “مايكروسوفت” نمواً مثيراً بنسبة 53% وتجاوزت مبلغ 166 مليار دولار، بينما صعدت “أمازون” إلى المركز الثاني بقيمة 200 مليار دولار، بنسبة نمو سنوي بلغ 60%.

وبحسب التصنيف، فإن العلامات التجارية الإلكترونية البارزة الأخرى، جاءت فيها “#سامسونغ” في المركز الخامس، و”#إنتل” في المركز الثاني عشر، و”فايسبوك” في المركز الثالث عشر، و”إنستغرام” في المركز التاسع عشر.

وللعلم، فإن هذه القيم ليست ما تستحقه الشركات المذكورة، ولكنها فقط لعلامتها التجارية، فعلى سبيل المثال، تبلغ القيمة السوقية لشركة “أبل” ما يزيد قليلاً عن تريليوني دولار، مقارنة بعلامتها التجارية التي قدرتها “إنترباند” بمبلغ 323 مليار دولار.