تضاعف عدد ماكينات الصرف الآلي لـ"بيتكوين" في الولايات المتحدة

بعد ارتفاع قيمتها لمستويات غير مسبوقة ،تضاعف عدد ماكينات الصرف الآلية التي تتيح التعامل بعملة بيتكوين الرقمية، في الولايات المتحدة، في غضون فترة وجيزة، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وتقول الوكالة إن عدد الآلات تضاعف بسرعة عبر الولايات، خلال العام الماضي ، مدفوعا بجنون تداول العملات الرقمية الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بيتكوين إلى أكثر من 60 ألف دولار.

ويقول موقع “howmanybitcoinatms.com” البحثي المستقل إنه، حتى يناير 2010، كان هناك 28185 جهاز صراف آلي يتعامل ببيتكوين في الولايات المتحدة، نحو 10 آلاف منها، خلال الأشهر الخمسة السابقة فقط.

ووفق خريطة وضعها موقع “Coin ATM Radar”، فإن أجهزة صرف بيتكوين أصبحت متاحة في كل الولايات، باستثناء ألاسكا، وكذلك العاصمة الأميركية واشنطن.

ومع تزايد الطلب على العملة، قام مشغلو أكشاك صرف مثل CoinFlip وCoin Cloud بتركيب الآلاف من أجهزة الصراف الآلي الجديد في أماكن لم يصل إليها منافسوهم بعد، وفق مسؤولين تنفيذيين تحدثوا إلى رويترز.

ورصد صحفيو رويترز إضافة ماكينات في محطات وقود ومتاجر ومطاعم في ولايات نورث كارولاينا، وساوث كارولاينا وبنسلفانيا، وضواحي نيوجيرزي، ونيويورك.

ويمكن للعملاء، بواسطة هذه الماكينات، شراء أو بيع العملات الرقمية، وفي بعض الأحيان الحصول على النقود.

وتختلف أسباب إقبال مستخدمي بيتكوين على استخدام أجهزة الصراف الآلي بدلا من التعامل عبر الإنترنت، وهي إما الرغبة في الحصول على الأموال نقدا، أو إرسال تحويلات إلى الخارج، أو محاولة إخفاء الهوية، وربما لأن البعض يشعر بالارتياح أكثر في التعامل مع آلات بدلا من الإنترنت.

وتقدم بعض آلات الصراف الآلي عملات البيتكوين فقط، وبعضها يسمح بالاستثمار في عملات رقمية مختلفة، لكن عددا قليلا من أجهزة الصراف الآلي تسمح بصرف النقود بالفعل، وتعتبر تكلفتها أعلى من أجهزة الصراف الآلي العادية أو من مواقع الإنترنت.

ميلا كليغ، خبيرة العملات الرقمية قالت إن سوق أجهزة الصراف الآلي زاد بنسبة 45 في المئة تقريبا، وهذا لا يمثل زيادة طفيفة. هذا نمو مذهل للغاية”.

الجدير بالذكر أن بيتكوين، التي حققت أداء جيدا في عام 2020، تضاعف سعرها نحو خمس مرات خلال عام، ولا تزال في المنحى التصاعدي، رغم مخاوف البعض من ناحية أنها قد تعيد سيناريو 2017 عندما تضاعف سعرها، لتعود وتنهار في 2018.

وعزز قوة هذه العملة إقبال عدد من المستثمرين البارزين على شرائها، خلال الأشهر الماضية، مثل تسلا ومورغان ستانلي وماستر كارد، ما ساهم بدعم قيمتها.