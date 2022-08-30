تطبيقات التأمل الجديدة لدعم الصحة النفسية!

ارتفعت شعبية تطبيقات المساعدة على التأمل في أعقاب حقبة انتشار الجائحة، حيث بحث ملايين البشر عن أساليب للتعافي من ضغوط هذه الفترة.

وكشف موقع “بيزنس إنسايدر” ضمن هذا التقرير عن مجموعة من أبرز تطبيقات التأمل المتاحة عبر متاجر التطبيقات الإلكترونية المختلفة لأجهزة أبل وأجهزة أندرويد.

ضمت القائمة من ضمن أبرز التطبيقات المتاحة للتأمل، تطبيق باسم Insight Timer، الذي يميزه أنه يتيح برامج التأمل وتدريبات التعافي النفسية مجانا، على عكس غالبية تطبيقات التأمل التي توفر تدريباتها وبرامجها للتعافي مقابل اشتراك دوري.

التطبيق يتيح ميزات عدة لمستخدمه، تشمه تنبيه بعدد الأيام والأسابيع التي قضاها المستخدم في عملية التأمل، كما تتاح من خلاله خاصية إرسال رسائل تحفيزية لتدعيم الثقة بالنفس ورفع درجة التفاؤل على مدار اليوم.

من التطبيقات المميزة المختصة بتدريبات التعافي والتأمل، تطبيق Mindfulness Coach الذي يتاح مجانا، وأبرز ما يميزه أن من أطلق هذا التطبيق هو شعبة المحاربين القدامى بالولايات المتحدة، لمساعدة الجنود والضباط التاركين للخدمة العسكرية على التعافي نفسيا بعد سنوات من العمل تحت الضغوطات.

جاء ضمن القائمة، تطبيق آخر باسم Ten Percent Happier، وهو تطبيق تمت صناعته بناء على كتاب التعافي النفسي الذي يحمل الاسم نفسه، وطرحه المدرب “دان هاريس”، وهذا التطبيق الخاص بتدريبات التأمل يتاح بمقابل اشتراك سنوي 99.99 دولار للفرد.