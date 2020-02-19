تُعد ملفات PDF من أشهر تنسيقات الملفات التي يتم تداولها عبر الوسائط الإلكترونية خاصة في المعاملات التجارية والرسمية والبحوث العلمية، ونظرًا لأن معظم المستخدمين يقومون عادةً بتحرير مستندات PDF على هواتفهم الذكية وأجهزتهم المحمولة. فمن المنطقي أنهم بحاجة إلى تطبيقات قوية لهذا الغرض.

إليك 5 تطبيقات تتيح لك تحرير ملفات PDF على آيفون وآيباد:

1- تطبيق PDFelement:

يتيح لك هذا التطبيق تحميل المستندات بصيغة PDF بسرعة ويتميز بسهولة الوصول لعناصر التحكم الرئيسية لتحرير مستنداتك وإجراء الكثير من العمليات عليها وتشمل إضافة التعليقات التوضيحية، وتعبئة النماذج، وتوقيع النماذج بخط اليد من خلال ميزة التعرف على الخط، و تغيير الخط والحجم واللون، وإدارة المستندات والصفحات، ورفع الملفات على الخدمات السحابية ومشاركتها. والتطبيق متاح مجانًا، لمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

2- تطبيق PDFpen 5:

تطبيق غني بالميزات مثل: إضافة التعليقات التوضيحية الصوتية والملاحظات، وقراءة أو تحرير ملفات PDF المحلية أو المشتركة بين عدة مستخدمين وحفظها مرة أخرى إلى موقعها الأصلي. كما يتيح لك ملء النماذج وتوقيعها، وتشفير ملفات PDF لمزيد من الحماية، واستيراد الصور وتحريرها، وإدارة الصفحات، ومشاركة الملفات عبر AirDrop أو البريد الإلكتروني أو الخدمات السحابية. والتطبيق متاح لمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

3- PDF Viewer:

يساعدك تطبيق PDF Viewer على تعزيز إنتاجيتك من خلال توفير العديد من الميزات التي تتيح لك قراءة ملفات PDF، ومراجعتها والتعليق عليها والبحث عنها بسهولة، كما يدعم ميزة (الوضع الداكن) Dark Mode. يتيح لك أيضًا إنشاء ودمج ونقل الصفحات، وتحرير الصور، وإضافة التعليقات الكتابية بواسطة Apple Pencil، بالإضافة إلى ملء النماذج، وحماية الملفات بكلمات مرور، وإضافة التوقيعات الرقمية، وتحويل النص إلى كلام. التطبيق متاح مجانًا، لمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

4- تطبيق PDF PROvider:

يقدم هذا التطبيق خطط اشتراك لكل خدمة منفصلة يتم تجديدها تلقائيًا في نهاية كل فترة. ولكن لديه خطة مدفوعة أساسية تبلغ 7.99 دولارًا، تتيح لك القيام بعمليات عديدة مثل: تحرير النصوص والصور في مستندات PDF. وبالإضافة لتوفير عدد من أدوات التعليقات التوضيحية، والمسح الضوئي للمستندات، والتوقيع على المستندات رقميًا. وإمكانية حفظ صفحات الويب بالكامل كملف PDF للوصول إليها دون اتصال. والتطبيق متاح لمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

5- Foxit PDF:

تطبيق مجاني، مع خيارات اشتراك داخل التطبيق لتحرير المستندات بصيغة PDF، وإدارتها وحمايتها وتوقيعها بسهولة. وإذا قمت بالاشتراك في النسخة المدفوعة البالغ سعرها 9.99 دولارًا سنويًا يمكنك الوصول إلى الكثير من المميزات مثل: إدارة الملفات والصفحات الفرديةوتنظميها، وإضافة التوقيعات الرقمية ومشاركة الملفات بشكل آمن. والتطبيق متاح مجانًا، لمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.