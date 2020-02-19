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يواصل مطورو التطبيقات تطوير العديد من التطبيقات المفيدة التي تساعدنا على تنظيم يومنا المزدحم بالعديد من المهام العملية والالتزامات الحياتية الضرورية.

وفيما يلي 5 تطبيقات تساعدك على تنظيم المهام اليومية:

1- تطبيق Habit List

مع اقتراب المواعيد النهائية لتسليم الأعمال وازدحام الجدول اليومي، قد يكون من الصعب تذكر ممارسة بعض العادات المفيدة مثل التأمل أو المشي أو شرب كمية كافية من الماء. يقوم تطبيق Habit List بتتبع عاداتك ومراقبة التقدم من خلال وضع هدف لتحدى نفسك.

كما يقدم لك العديد من المميزات مثل وضع أهداف شخصية لتحقيقها والتركيز على الأهداف المهمة أولاً، وتذكيرك من خلال الإشعارات للبقاء على المسار الصحيح، وإدارة الوقت بسهولة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد عبر متجر آب ستور.

2- تطبيق Procraster

إذا كنت كثير التسويف، فإن هذا التطبيق مناسب لتنظيم يومك ووضعك على الاتجاه الصحيح، حيث يقدم لك العديد من المطالبات والمكافآت قصيرة الأجل لمساعدتك في إدارة المشاريع وإكمالها. وإذا علقت في مشروع أو مهمة، فسيطالبك بتحديد السبب من خلال تقديم قائمة من الأسباب الشائعة مثل: “مشروعي كبير جداً”، أو “لا أعرف من أين أبدأ”، أو “لقد ارتكبت خطأ ما”.

يمكنك اختيار أي سبب وسيقدم لك التطبيق نصيحة حول كيفية معالجة هذه المشكلة، ثم يطلب منك تعيين مهمة واحدة لأدائها ويمكنك الاختيار من بين المهام التي يقترحها لك أو القيام بمهمة خاصة بك، وسيكون لديك مؤقت مدته 25 دقيقة، عند الانتهاء يمكنك تحصيل المكافأة الخاصة بك.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد عبر متجر آب ستور.

3- تطبيق Mint

تطبيق لمساعدتك على إدارة ميزانيتك اليومية والتحكم فيها، يسمح لك بإنشاء جداول وتبويبات لميزانيتك وتصنيفها، ومراقبة وسحب تفاصيل المعاملات من حساباتك المصرفية وبطاقات الائتمان تلقائياً حتى تتمكن من مراقبة جميع معاملاتك في موقع مركزي واحد.

كما يقدم لك تحليلاً مالياً لعادات الإنفاق ويمنحك نصائح للمساعدة في تقليل الإنفاق، بالإضافة إلى ميزة دفع الفواتير، والتي تذكرك بموعد استحقاق الفواتير مع إمكانية سدادها مباشرة من التطبيق.

التطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

4- تطبيق Evernote

تطبيق لإدارة الوقت وزيادة الإنتاجية وتنظيم المهام اليومية، يتيح لك تدوين وتحميل ملاحظاتك والوصول إليها من أي مكان، بالإضافة إلى تنظيم الملاحظات ومشاركتها مع أي شخص.

التطبيق متاح مجاناً لمستخدمي أجهزة أندرويد على غوغل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور. ولمستخدمي نظام التشغيل ويندوز عبر متجر مايكروسوفت.

5- تطبيق Timely

تطبيق لإدارة المشاريع قصيرة الآجل وتنظيمها، يساعدك على تنظيم أسبوع العمل الخاص بك وتنظيم المهام اليومية ومشاركة الأفكار حول المدة التي تستغرقها مشاريعك، كما يحدد أسبوع العمل الخاص بك مقدماً ويسمح لك بتقدير الوقت اللازم لكل مهمة استناداً إلى تحليلاتك، مما يتيح لك إدارة الوقت بشكل أكثر فاعلية والبقاء منظماً في الوقت نفسه.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد ونظام التشغيل ماك أو إس عبر آب ستور. ولمستخدمي نظام التشغيل ويندوز عبر متجر مايكروسوفت.