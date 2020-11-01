تطبيقات تساعد على الاسترخاء والنوم

لان النوم مهم جدا في حياة الانسان حيث تشير تقارير جمعية علم النفس الأمريكية إلى أن عدم النوم بشكل كافٍ يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الذاكرة والحالة المزاجية للشخص، كما يساهم لحرمان المزمن من النوم في حدوث مشاكل صحية وظهور أمراض، مثل: السمنة وارتفاع ضغط الدم، والآن مع التقدم الرقمي نجد أن هناك العديد من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك على الاسترخاء بشكل أفضل في حالة مرورك ببعض الضغوط اليومية قبل الذهاب إلى النوم مباشرة للحصول على نوم أفضل.

إليك 5 تطبيقات تساعدك على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل:

1- تطبيق White noise:

يساعدك تطبيق White noise على الاسترخاء والنوم بشكل طبيعي من خلال إصدار أصواتًا طبيعية تخفي الضوضاء غير المرغوب فيها مثل: أصوات الأجهزة الكهربائية المختلفة في المنزل لإزالة التوتر والذهاب إلى النوم بشكل طبيعي، ويوفر التطبيق أكثر من 40 ملف صوتي يمكنك الاختيار من بينها.

بالإضافة إلى ذلك يتيح لك التطبيق محرر خاص لإنشاء مقاطع صوتية جديدة لمساعدتك على النوم، كما يدعم التطبيق تشغيل الصوت في الخلفية حتى تتمكن من استخدام تطبيقات أخرى أثناء الاستماع، كما يمكنك تحميل ومشاركة التسجيلات الخاصة بك مع الآخرين.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي.

2- تطبيق Sleep Cycle:

يتيح لك التطبيق تحليل أنماط نومك واكتشاف نوبات الشخير والحديث أثناء النوم من خلال تقرير مفصل يمكن الاطلاع عليه بمجرد الاستيقاظ من النوم، بالإضافة إلى ذلك يحتوي التطبيق على مكتبة خاصة بقصص صوتية يمكنك تشغيلها بمجرد الذهاب إلى النوم لمساعدتك على النوم بسرعة.

ويقدم التطبيق ميزة (ملاحظات النوم) لملاحظة كيف تؤثر العناصر، مثل: شرب القهوة أو الإجهاد أو ممارسة التمارين الرياضية أو تناول الطعام في وقت متأخر على جودة نومك، كما يتيح التطبيق نافذة منبه إيقاظ قابلة للتخصيص يمكنك ضبطها لإيقاظك عبر إصدار أصوات مختارة بعناية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي.

3- تطبيق Headspace:

يعتبر التطبيق من أهم تطبيقات التأمل، وأكثرها انتشارًا، حيث يمكنك اعتباره مدربًا شخصيًا افتراضيًا، يعلمك كيفية التأمل، والتنفس الصحيح، ومع ذلك يحتوي التطبيق على قسم كامل مخصص لمساعدتك على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

يضم التطبيق تمارين حول موضوعات مثل: التخلص من القلق، وتخفيف التوتر، وتحسين التنفس، والتركيز، وإذا لم تكن قد مارست تمارين التأمل من قبل فلا تقلق، حيث يضم التطبيق دورة أساسيات مجانية ستعلمك أساسيات التأمل والاسترخاء.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي.

4- تطبيق Slumber:

صُمم التطبيق ليساعدك على الحصول على نوم أفضل باستخدام التأملات، والقصص الصوتية والأصوات الطبيعية المريحة، ويتعاون مطورو التطبيق مع نُخبة من مدربي التأمل في جميع أنحاء العالم لإنشاء برامج مصممة خصيصًا للاسترخاء والنوم، والتي يمكن استخدامها بسهولة دون اتصال بالإنترنت.

ويتيح لك التطبيق اختيار قصة مريحة للاستماع إليها أثناء الغفوة للحصول على حالة من الهدوء العميق وتساعد على إيقاف عقلك، بالإضافة إلى ذلك يمكنك ضبط أصوات الطبيعة وتأثيرات الخلفية لخلق أجواء مثالية لمساعدتك على النوم طوال الليل.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق Calm:

يتيح لك هذا التطبيق الوصول إلى أكثر من 100 أسلوب للتأمل، وتمارين للتنفس؛ لمساعدتك على التخلص من القلق، وتقليل التوتر، وتحسين النوم كما يضم التطبيق مكتبة كاملة من قصص النوم، مع قصص جديدة تُضاف كل أسبوع.

يضم التطبيق أيضًا الكثير من المقاطع الموسيقية الحصرية للمساعدة على التركيز، والاسترخاء، والنوم بشكل أفضل، مع إضافة مقاطع موسيقية جديدة أسبوعيًا، كما يتيح لك الاستمتاع بمقاطع فيديو مدتها 10 دقائق موجهة للتركيز على التأمل، وحركات استرخاء الجسم، والتخلص من التوتر.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.