تطبيقات مزعجة في Windows 10 “يجب حذفها”

اشتكى العديد من مستخدمي نظام التشغيل ”ويندوز 10“ من وجود بعض التطبيقات المزعجة التي تستحوذ على مساحة كبيرة من قرص التخزين .

تتسبب التطبيقات المدمجة مع نظام التشغيل ”ويندوز 10“ (Windows 10) والتي يطلق عليها اسم ”بلوت وير“ (bloatware) في انزعاج البعض بسبب شغلها مساحة كبيرة من قرص التخزين ومعظمها لا تستخدم لوجود بدائل أفضل، علاوة على أنه يصعب حذفها.

ويشتمل ”ويندوز 10“ على مجموعة متنوعة من التطبيقات المدمجة المصممة لأداء المهام الأساسية التي تتوقع أن تقوم بها عند استخدام جهازك، مثل: التحقق من البريد الإلكتروني، وتصفح الويب، وتشغيل ملفات الصوت والفيديو، وتحرير الصور، وغيرها الكثير.

وهناك بعض التطبيقات الواجب حذفها بعد تثبيت نظام التشغيل على الجهاز، حتى نضمن أفضل أداء دون إزعاج، وهي كالآتي:

لتطبيقات الدعائية

عند تثبيت نسخة جديدة من ”ويندوز 10″، والقيام بتسجيل الدخول باستخدام حساب محلي أو حساب ”مايكروسوفت“ الخاص بك، ستجد بعض التطبيقات في قائمة (ابدأ) مثل Candy Crush و Bubble Witch 3 Saga و March of Empires، وغيرها.

ويقوم النظام بدءا من الإصدار 1903 بتجميع هذه التطبيقات الدعائية في مجلد واحد؛ يمكنك حذفه، من خلال قائمة (ابدأ) Start ثم تحديد مجلد التطبيقات الدعائية، ثم انقر بزر الماوس الأيمن عليه، وأخيرا (إلغاء التثبيت) Uninstall.

تطبيقات الألعاب

تأتي بعض التطبيقات المخصصة للألعاب مع نظام التشغيل، وبعضنا لا يرغب أو لا يحب اللعب ولا توجد لديه اهتمامات بالألعاب، لذا يمكن حذف تلك التطبيقات مثل Xbox، و Xbox game bar، و Xbox Live، و Mixed Reality Portal.

وللتخلص من تلك التطبيقات يمكن الذهاب إلى قائمة (ابدأ) Start، ثم اكتب في شريط البحث (Mixed Reality Portal) سيظهر لك أعلى شريط البحث قائمة بالخيارات اضغط على خيار (إلغاء التثبيت) Uninstall.

تطبيقات اختيارية

يوفر تطبيق Office الجديد في قائمة ابدأ الوصول السريع إلى تطبيقات أوفيس المستندة إلى السحابة، ولكن إذا لم تكن تستخدم هذه التطبيقات وتعتمد على تطبيقات جوجل السحابية مثلي فأنت لست بحاجة إليها في حاسوبك.

يتيح لك OneNote تسجيل الملاحظات وإدارتها بسهولة، ويمكنك استخدام الإصدار المستند إلى السحابة مع حساب مايكروسوفت مجانًا، حتى إذا لم تكن مشتركًا في Office 365، وبذلك إذا لم يكن لديك تطبيق بديل عنه فيمكنك الاعتماد عليه، وهو خيار رائع لتدوين الملاحظات وإداراتها في ويندوز 10 بالفعل.

وإذا كنت لا تريده يمكنك إلغاء تثبيته مثل أي تطبيق آخر. أما تطبيق (OneDrive) فلا ينصح بحذفه من حاسوبك، إذ يمكنك الاعتماد عليه للاحتفاظ بنسخة احتياطية من حاسوبك.

تطبيقات لا يمكن إزالتها

يوجد في نظام ”ويندوز 10“ 6 تطبيقات أساسية لا يمكن حذفها من الجهاز، وهي: المنبه والساعة والكاميرا وتطبيق الصور، والخرائط، و People، و Your Phone، وستلاحظ عدم وجود خيار لإلغاء التثبيت في القائمة.

وتعتبر ”مايكروسوفت“ أن هذه التطبيقات من الباقة الأساسية في نظام ويندوز 10، وقد يتسبب حذفها في حدوث سلوك غير متوقع في النظام. لذلك لا تحاول حذفها بأي طريقة.