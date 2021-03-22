تطبيق جديد من غوغل لقياس المسافة بين الهواتف

كانت شركة غوغل تعمل بالنسبة لإصدارات أندرويد العديدة الماضية على تقنيات الاكتشاف المحلية التي يمكن للتطبيقات الاستفادة منها للعثور على الكائنات والمستخدمين القريبين، لكن أحدث مساهماتها هي إصدار تطبيق WifiNanScan للمطورين من أجل تجربة Wi-Fi Aware.

وتستفيد تقنية Wi-Fi Aware من الطبيعة التلقائية لقرب المستخدم لتمكين التطبيقات المبتكرة، وتكتشف أجهزة Wi-Fi Aware باستمرار أجهزة أخرى ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية للمستخدم قبل الارتباط، مما يسهل العثور على المعلومات والخدمات القريبة التي تطابق التفضيلات التي حددها المستخدم.

ويقيس تطبيق WifiNanScan المسافة بين هاتفين ذكيين باستخدام بروتوكول Wi-Fi Aware (المسمى أيضًا NAN)، وتم تصميمه كأداة بحث وتوضيح واختبار للمطورين والبائعين والجامعات وغير ذلك.

وباستخدام هذا التطبيق، من الممكن الحصول على قياس مسافة بدقة تبلغ نحو متر واحد مع الهواتف التي تفصل بينها مسافة 15 متر.

ويمكن للمطورين ومصنعي الأجهزة والباحثين استخدام هذه الأداة للتحقق من صحة قياسات المسافة أو المدى التي تمكن من تطوير النطاق ونقل البيانات من نظير إلى نظير، والتطبيقات المدركة للسياق استنادًا إلى Wi-Fi Aware.

وتتيح Wi-Fi Aware لأجهزة أندرويد اكتشاف الاتصال ببعضها بعضصا والاتصال بها مباشرةً دون أي نوع آخر من الاتصال بينها، مثل اتصال الإنترنت النشط.

وتعمل واجهات برمجة التطبيقات على اكتشاف الأجهزة المجاورة وإنشاء اتصالات شبكة يمكنها مشاركة كميات كبيرة من البيانات أو إرسال رسائل قصيرة.

وتقول جوجل: إن هذه التقنية تدعم معدلات نقل أعلى عبر مسافات أطول من اتصالات البلوتوث، وتشمل حالات الاستخدام المحتملة التي يروج لها تحالف Wi-Fi Alliance ما يلي:

إرسال المستند بأمان إلى الطابعة دون تسجيل الدخول أولاً إلى الشبكة.

عرض قائمة مطعم وإجراء حجز أثناء السير دون اتصال بالإنترنت، حتى عندما يكون المطعم مغلقًا.

أتمتة وتسجيل الدخول إلى المدرسة.

تبسيط إجراءات أمن المطارات باستخدام معرف الهاتف المحمول ID، مثل: رخصة القيادة أو جواز السفر، دون مطالبة المسافرين بتقديم بطاقة هوية فعلية.

التواصل مع الأشخاص القريبين منك للعب لعبة مفضلة عبر الأجهزة المحمولة.

السماح لصديق في المنطقة المجاورة بسماع الأغاني التي يشغلها جهازك في الوقت نفسه.

جلب الخبرات التعليمية المحسنة للطلاب الذين يزورون متحفًا ومعرضًا فنيًا ورحلات ميدانية.

تمكين المركبات الذاتية التحكم من التعرف فورًا على الأجهزة الأخرى وتبادل المعلومات تلقائيًا.