تطبيق يتيح تقنية Dynamic Island لهواتف أندرويد

كانت ميزة الجزيرة الديناميكية Dynamic Island من شركة أبل إحدى أبرز المزايا البرمجية التي زودت بها الشركة هواتفها الجديدة من طرازي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max اللذين تم الكشف عنهما في وقت سابق في سبتمبر.

ويبدو أن التقنية التي تقدم لأول مرة على هاتف ذكي نالت إعجاب الكثير من شركات التقنية أو مطوري التطبيقات والبرمجيات، لدرجة أن مطور التطبيقات المعروف Jawomo أطلق تطبيقاً جديدا باسم dynamicSpot يقدم ميزة أبل تلك على هواتف أندرويد.

ومنذ إطلاق التقنية الجديدة، تلقت Dynamic Island سيلاً من الإشادة والانتقاد على حد سواء، ورغم ذلك يهدف التطبيق الجديد إلى توفير تجربة إخطار فريدة وذكية لمستخدمي أندرويد، بحسب ما أورده موقع ”business-standard“.

وما يزال أحدث تطبيق للمطور المذكور في مرحلة تجريبية، علماً أنه يضم بعضًا من أفضل الأجزاء في Dynamic Island من أبل، لكنه يوفر أيضًا خيارات التخصيص.

وسيكون المستخدم قادرًا على إعداد نوع الإشعارات التي تظهر على شاشته، وسيكون لديه أيضًا خيار تغيير مظهر DynamicSpot ، بما في ذلك موضعه وحجمه ومدى تقريب الحواف. وسيتم منح المستخدمين أيضًا خيارًا لإظهار إشعارين منبثقين عند وصولهما.

وستكون هناك نسخة احترافية مدفوعة من التطبيق بسعر 4.99 دولار. وستكشف عن ميزات جديدة للمستخدمين، مثل منحهم القدرة على إظهار DynamicSpot على شاشة القفل والوصول إلى نقرة واحدة وإجراءات الضغط لفترة طويلة.

ويعتبر Jawomo من المطورين المعروفين منذ فترة طويلة وهو المسؤول عن تطبيقات شهيرة مثل إضاءة إشعارات AOD لأجهزة وان بلس وسامسونغ وأزرار Bixby remapper. ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أن التطبيق لا يزال في مرحلة تجريبية، لذلك لن يكون كل شيء مثاليًا.

وتسعى الكثير من الشركات إلى تتبع خطوات أبل في الكثير من القرارات التي تتخذها بشأن أجهزتها الإلكترونية، رغم السخرية منها أولاً، ومن أبرز تلك الأمور إلغاء مقبس سماعة الرأس، ثم إزالة الشاحن من علبة الهاتف، ويبدو أن آخر تلك الخطوات ”الجزيرة الديناميكية“.

ورغم ذلك فقد سبقت شركات تعتمد أندرويد، شركة أبل في التخلي عن النتوء القبيح في الشاشة الأمامية ولجأت إلى ثقب صغير للكاميرا، وقد تكون شركة آبل متأخرة في هذا الاتجاه، حيث انتظرت أبل حتى إطلاق iPhone 14 Pro و Pro Max لإلغاء النتوء واعتماد Dynamic Island.