تطبيق Shadow.. ضحية صراع مايكروسوفت وأبل

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن حظر تطبيق Shadow من متجرها، بسبب رسائل بريدية مع شركة مايكروسوفت.

بدأت القصة منذ عام 2020 عندما كثف عملاق البرمجيات الأمريكي مايكروسوفت جهود جلب خدمة بث ألعاب إكس بوكس xCloud إلى آيفون وآيباد، لكنها كانت تواجه بالرفض من أبل,

أصرت أبل على أن يقدم المطورون الألعاب بشكل فردي كتطبيقات منفصلة باستخدام تقنية البث الخاصة بها، وبعد ذلك يتم تجميعها معًا كتطبيق على غرار القائمة.

واستمرت أبل في جعل من الصعب على خدمات، مثل: xCloud و Stadia، أن تعمل بالطريقة التي أرادتها مايكروسوفت وجوجل عبر أجهزة iOS بعد تلك المحادثات.

واضطرت مايكروسوفت للاستسلام لقيود أبل وإطلاق خدمات الألعاب السحابية من خلال متصفح الويب بدلاً من ذلك.

ولكن خلال هذه المحاولات كانت هناك محادثات بين مايكروسوفت وآبل، أسفرت عن ضحية تتمثل في تطبيق الألعاب السحابي Shadow الذي يتيح لك بث ألعاب الحاسب إلى جهاز آيفون أو آيباد.

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني بين مايكروسوفت وأبل، التي تم الكشف عنها في محاكمة Epic Games وأبل، كيف حاولت عملاقة البرمجيات توفير xCloud عبر iOS.

وكانت مايكروسوفت تحاول معرفة كيف تمكنت Shadow ونيتفليكس وغيرها من التطبيقات التفاعلية المماثلة من التواجد في متجر التطبيقات بينما كانت أبل ترفض الموافقة على xCloud.

وطرحت مايكروسوفت اسم تطبيق Shadow كمثال على هذه الخدمة، لكنها تفاجأت في اليوم التالي بحظر أبل للتطبيق من متجرها.

وأوضحت مايكروسوفت: كنا نعرض مثالين على إمكانية وجود لعبة أو تطبيق، ولم نفهم سبب عدم قدرتنا على ذلك، ونعتقد أن أبل حظرت Shadow من متجر التطبيقات بناءً على الرسالة الإلكترونية التي أرسلناها، ولم يكن ذلك في نيتنا.

وبالرغم من إن إزالة Shadow لم تكن دائمة، فقد أزالت أبل التطبيق مؤقتًا من متجر التطبيقات مرتين في العام الماضي.

وتمت إزالة Shadow للمرة الأولى في شهر فبراير من العام الماضي، حيث ذكرت أبل أنه فشل في التصرف وفقًا لجزء محدد من إرشادات متجر التطبيقات، وأزالته مرة أخرى في شهر فبراير، وعاد التطبيق بعد أسبوع.

وقال مدير المجتمع في Shadow: على عكس خدمات بث الألعاب، يوفر Shadow حاسب يعمل بنظام ويندوز 10 بالكامل، بدلاً من مكتبة للألعاب، ويسمح هذا النهج للتطبيق بالامتثال لإرشادات متجر التطبيقات.