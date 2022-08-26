تطور علمي مبهر... جنين فأر بقلب نابض

طوّر فريق من العلماء في بريطانيا والولايات المتحدة أجنة فأر اصطناعية استمر ‏دماغها وحبلها العصبي ونسيج قلبها بالنبض في بالمختبر، من دون الحاجة إلى ‏بويضة مخصبة أو رحم لتنمو فيها‎.‎

ولتطوير هذه الأجنة، أخذ العلماء ثلاثة أنواع من الخلايا الجذعية من جنين فأر، ‏والتي عادة ما تستمر بالنمو لتشكيل جميع الأنسجة المطلوبة للجنين المكتمل‎.‎

وبعدها قام العلماء بنقل الخلايا إلى وسط نمو اصطناعي يتضمن عناصر غذائية‎.‎

وواصلت الخلايا الجذعية لتكوين الأجنة بشكل تلقائي.‏

ووفق البروفيسورة ماجدالينا زيرنيكا غوتز من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، فإن ‏واحدا من الأجنة المئة تمكن من الاستمرار في الحياة، وكان مشابها كثيرا للأجنة ‏الطبيعية‎.‎

وأشارت غوتز إلى أن الأجنة تطورت خلال ثمانية أيام ونصف، أي ما يمثل نصف ‏فترة الحمل الطبيعية للفئران‎.‎

ويعمل الفريق حاليا على تطوير نموذج جنين بشري بذات الأسلوب، رغم وجود ‏صعوبات تتمثل بالفروقات بين الأجنة البشرية وتلك الخاصة بالفئران‎.‎

وبحسب غوتز فإن ما توصلوا إليه يعد خطوة على طريق تطوير أعضاء بشرية ‏قابلة للزراعة، أو تعويض الأجزاء التالفة من جسم الإنسان، إن تمكنوا من تحويل ‏الخلايا الجذعية البشرية إلى أنسجة وأعضاء تناسب جسد المتلقي‎.‎