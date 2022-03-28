تطوير تقنية جديدة تتيح صناعة الأدوية في ثوان

في إطار تطوير صناعة الادوية والعقاقير الطبية، يواصل الباحثون تطوير التقنيات التي من شأنها تسهيل هذه الصناعة أكثر وتلبية حاجات السوق في وقت أسرع.

في هذا الاطار، نجح فريق بحثي مشترك في تطوير تكنولوجيا حديثة يمكنها إنتاج أقراص أدوية في ثوان عند طلبها للاستخدام الفردي.

وتمكّن فريق مشترك من كلية الصيدلة بجامعة كوليدج لندن البريطانية (UCL)، وجامعة سانتياغو دي كومبوستيلا الإسبانية (USC)، من تطوير تقنية جديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي تطبع أقراص الدواء دفعة واحدة في غضون ثوان من طلبها.

في السياق، أوضح الدكتور ألفارو جويانيس الباحث المشارك في الدراسة، أن الأدوية المخصصة للاستخدام الشخصي والمطبوعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد تتطور باستمرار، كاشفًا أنه وفريقه البحثي طوروا تقنية جديدة، تعمل على تحسين دمج الطابعات ثلاثية الأبعاد في إجراءات الفحص السريري السريع لإنتاج الأدوية الشخصية في موقع المستشفى عند الطلب.

وحسب الموقع الإلكتروني لجامعة كوليدج لندن، طور الباحثون تقنية محسنة تستخدم بطباعة الأدوية بالطابعة ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية البلمرة النشطة للضوء مع سائل VAT Polymerization، والتي تناسب العديد من الأدوية لأنها لا تتطلب حرارة عالية.

البروفيسور عبد الباسط، المعد الرئيس في الدراسة، قال بدوره إن هذه التقنية تستخدم تركيبة مادة صمغية الراتنج، لطباعة الأدوية بالطابعة الثلاثية، إذ تشكل الدواء المطلوب المذاب في محلول، من مادة كيميائية يمكن تحفيزها بالضوء لترسيخ المادة الصمغية في قرص دواء مطبوع.

وكشف الباحث عبد الباسط أن ما يميز تقنية VAT Polymerization الجديدة هي أنها تطبع أشرطة الدواء دفعة واحدة؛ ما يقلل من سرعة الطباعة المعتمدة في السابق من بضع دقائق إلى نحو 7 إلى 17 ثانية فقط، وذلك اعتمادًا على تركيبة الراتنج المستخدم في الطباعة.

الى ذلك، عمل الفريق البحثي خلال الدراسة على طباعة مسكن الباراسيتامول، وهو أحد الأدوية التي يمكن إنتاجها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

أمّا الطريقة الجديدة فهي تعمل عن طريق وضع مادة الدواء على لوحة الطابعة ويحيطها من زوايا مختلفة مادة الراتنج، ثم يتم تحفيزها تدريجيًّا بالضوء، حتى تحدث عملية التفاعل الكيميائي لتشكيل شبكات ثلاثية الأبعاد تسمى البلمرة، ومن ثم تتصلب أقراص الدواء ثلاثية الأبعاد بأكملها في وقت واحد.