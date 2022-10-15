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تطوير تكنولوجيا لإنتاج الأدوية في الفضاء

منذ ساعة واحدة
محطة الفضاء الدولية

محطة الفضاء الدولية

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كشف علماء في جامعة بيرم التكنولوجية بمنطقة الأورال الروسية، عن معادلة رياضية تسمح لهم بإنتاج الأدوية في الفضاء.

أفاد بذلك ناطق باسم برنامج “أولويات 2030” التابع لوزارة العلم الروسية.

وقال الناطق إن استخدام المعادلة في الممارسات التطبيقية سيحسّن ظروف زرع البلورات البروتينية الخاصة في المحطات الفضائية.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن البلورات البروتينية تزرع في الوقت الراهن لإعداد أدوية تستخدم لمكافحة أمراض السرطان وضمور العضلات. وتنمو هذه البلورات في محاليل خاصة، بينما يجب أن يكون السائل في حالة سكون داخل وعاء مغلق. ولا يمكن زراعة تلك البلورات على الأرض بسبب تأثير الجاذبية.

وبفضل التكنولوجيا التي طوّرها العلماء في جامعة بيرم، سيصبح إنتاج الأدوية ممكنا في معامل الفضاء التي سيتم إنشاؤها في المستقبل أو في محطة الفضاء الدولية.

وقد أجرى العلماء من جامعة بيرم التكنولوجية دراسة في مجال الجاذبية والاهتزازات أو بالأحرى الجاذبية الضعيفة التي تتعرض لتأثير الاهتزاز. وباستخدام الحسابات الرياضية توصل العلماء إلى صيغة تلغي فيها الجاذبية والاهتزاز بعضهما البعض. ونتيجة لذلك، يبقى السائل الموجود داخل الوعاء في حالة سكون، التي لا تمنع نمو البلورات.

بعد إجراء دراسة ظاهرة ضبط الجاذبية الضعيفة والاهتزاز، بصفتها نوعا من نقل الحرارة حيث يتم نقل الطاقة الداخلية عن طريق تدفقات المادة نفسها داخل وعاء مربع مغلق، تمكن العلماء من التحكم في بنية تدفق السائل وضبط حركته داخل الوعاء، ما يؤدي إلى توقف تدفق السائل الذي يمنع عملية نمو بلورات البروتين.

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