تطوير روبوت فضائي روسي للعمل في مدار الأرض لـ3 أعوام

تخطط شركة فضاء روسية، لتطوير روبوت يمكنه العمل في الفضاء لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أو أربعة أعوام.

وتعوّل شركة ” أندرويدنايا تيخنيكا” الروسية التي تولت تصميم روبوت فضائي روسي جديد على أن يعمل روبوتها في الفضاء المكشوف لمدة 3 أو 4 أعوام بدلا من نصف العام، كما كان مخططا سابقا.

صرح بذلك ناطق باسم المكتب الصحفي للشركة في حديث أدلى به يوم 18 مايو لوكالة “تاس” الروسية.

وقال:” باعتبار عمل روبوت “تيليدرويد” في الفضاء المكشوف هو تجربة تقنية فإننا حددنا فترة عمله بـ6 أشهر، لكننا نعوّل على استخدامه غير المنقطع لمدة 3 أو 4 أعوام. وسيتضح الأمر بعد البدء في تحقيق المشروع وتلقي معلومات أكثر.

يذكر أن شركة ” أندرويدنايا تيخنيكا” الروسية وقعت في مارس الماضي مع شركة “إينيرغيا” الفضائية، بصفتها فرعا من مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الحكومية اتفاقية تصميم روبوت فضائي من جيل جديد يخصص للعمل في الفضاء المكشوف.

وستكشف الشركة، حسب الاتفاقية، عن أول نموذج تجريبي للروبوت في فبراير عام 2022. ويعمل خبراء الشركة حاليا على تحديد المظهر الخارجي للروبوت وتصميم مكوناته، بما فيها الأجهزة الخاصة بالتحامه بالمحطة الفضائية الدولية وغيرها من المحطات الفضائية.

جدير بالذكر أن شركة ” أندرويدنايا تيخنيكا” الروسية سبق لها أن صممت أول روبوت -فضائي من طراز “فيودور” تم إرساله عام 2019 إلى المحطة الفضائية الدولية حيث ساعد رواد الفضاء الروس في تنفيذ العمليات الميكانيكية، ثم عاد إلى الأرض.