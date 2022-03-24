تطوير منصّة عالية الفعالية لتنقية مياه البحر الملوّثة بالنفط

طوّر فريق بحثي في الصين منصة تسخين جديدة لتنقية مياه البحر الملوثة بالنفط، واشارت المعلومات الى ان هذه المنصة منخفضة التكلفة ومن مواد صديقة للبيئة.

وتتيح المنصة الجديدة إزالة الزيت من الماء بكفاءة أعلى بنسبة 90% من التقنيات الحالية المشابهة لها.

في السياق، ذكر موقع ”Verve times“ الإخباري، الخميس، أن الباحثين الصينيين صمموا المنصة الجديدة لتبخير سطح التماس بين الماء والنفط الذي يعرف باسم ”السطح البيني“، وفصلهما عن بعض، وذلك من خلال استخدام طاقة الشمس فقط، حيث تتسرب جزيئات الزيت بعد ذلك إلى الهواء كبخار، تاركةً وراءها مياهًا نظيفة.

واعتمدت التقنيات السابقة على ضوء الشمس لتسخين سطح المياه لإزالة الملوثات، ولكنها واجهت مشكلات في توسيع تطبيق هذا النهج في العالم الحقيقي، وصناعة منصة ثابتة تصمد أمام ظروف مياه البحر.

وتغلب الفريق البحثي الصيني على ذلك، في صنع منصة فائقة الثبات ومقاومة للملح ويمكنها الحفاظ على التبخر المتسارع مع الاستمرار في إزالة جزيئات الزيت.

الى ذلك، دمج الباحثون في المنصة نوعين من المواد الهلامية العضوية ”هيدروجيل عضوي“ في أنابيب نانوية كربونية، ثم أنشأوا نقاطًا ساخنة يمكنها تركيز ضوء الشمس على سطح الماء لمنع تبديد الحرارة.

“شوتاو وانغ” الباحث المشارك في الدراسة، أوضح أن الهيدروجيل العضوي منخفض الكثافة، حيث إنه عندما ينغمر تحت مستوى سطح الماء، فإنه يطفو ذاتيًا مرة أخرى لاستمرار عملية التبخر.

وكشف الباحث شوتاو وانغ، أن المنصة بخرت خلال الاختبارات التجريبية حوالي 2.4 كيلوغرام من الماء لكل متر مربع في الساعة، ويمكن أن تستمر لمدة 240 ساعة حتى في ظروف التلوث الهائل بالزيت.

كما أكد الفريق البحثي أن التقنية الجديدة لمنصة التسخين المضادة للقاذورات النفطية باستخدام الطاقة الشمسية، تظهر إمكانات كبيرة لتنقية عملية لمياه البحر، وكذلك المياه العذبة الشديدة التلوث.

من جهتها، بينت مياو وانغ الباحثة المشاركة في الدراسة، أن المنصة الجديدة من شأنها المساعدة في تخفيف الندرة العالمية لموارد المياه العذبة، خاصة أن الطلب عليها مرتفع في مجالات مختلفة ومن أبرزها للاستخدام المنزلي وفي التطبيقات الصناعية والزراعية.

وكان أحدث تقرير أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ”IPCC“ والتابعة للأمم المتحدة، أظهر أن حوالي 4 مليارات شخص من حول العالم لا يحصلون على المياه النظيفة بما يكفي لمدة شهر على الأقل كل عام.