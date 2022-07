تطوير نظارات "ذكية" يمكنها إبطاء فقدان البصر

طور العلماء نظارات بها “حلقات” في العدسات لإيقاف أو إبطاء تطور قصر النظر، وهي حالة تبدو فيها الأشياء البعيدة غير واضحة.

وصممت الحلقات متحدة المركز لتركيز الضوء على شبكية العين، ما يجعل الصور أكثر وضوحا، ومن خلال القيام بذلك يمكن إبطاء معدل تغير شكل مقلة العين، وهي سمة مميزة لقصر النظر.

وفي دراسة صينية، شهد 167 طفلا ممن ارتدوا النظارات لمدة 12 ساعة يوميا تباطؤا يصل إلى 70% في تطور قصر نظرهم بعد عامين.

ويحدث قصر النظر عندما تنمو مقلة العين لفترة طويلة جدا، وتصبح بيضاوية الشكل وليست مستديرة. وهذا يغير الطريقة التي يضرب بها الضوء شبكية العين، الخلايا الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين والتي ترسل الصور المرئية التي نراها، إلى الدماغ.

