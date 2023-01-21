تعاملات قوية في سوق الكريبتو.. بيتكوين تتخطى 22 ألف دولار

شهد سوق الكريبتو تعاملات مرتفعة، السبت، رغم الضربة الموجعة التي تلقاها بإعلان إفلاس منصة العملات الرقمية الشهيرة “جينيسيس” رسميًا.

أعلنت “جينيسيس” إفلاسها رسميًا في محكمة مانهاتن الفيدرالية الأمريكية، وهي بذلك تكون أحدث ضحية في عدوى الصناعة الناجمة عن انهيار FTX.

وأدرجت الشركة أكثر من 100000 دائن في ملف إفلاس «ضخم»، مع التزامات إجمالية تتراوح من 1.2 مليار دولار إلى 11 مليار دولار، وفقًا لوثائق الإفلاس.

يأتي إفلاس “جينيسيس” في الوقت الذي تخضع فيه الشركة لتدقيق تنظيمي مشدد، بعد أن اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 12 يناير المقرض والبورصة الرقمية Gemini ببيع أوراق مالية غير مسجلة.

وكان سوق العملات الرقمية المشفرة قد تلقى دفعة قوية بداية العام الجاري مع دعوات رؤساء البنوك المركزي في “دافوس” لتقنين العملات المشفرة.

على صعيد ذي صلة، كشفت إحصائية لمنصة الاختراقات الإلكترونية Slowmist Hacked، عن قيمة سرقات الكريبتو عبر الاختراقات الإلكترونية في 2022 تجاوزت 3.5 مليار دولار.

وأوضحت الدراسة، أن غالبية عمليات الاختراق الإلكتروني التي حدثت، استهدفت جهتين في مجال تداول الكريبتو، هما blockchain bridges، و Binance Smart Chain.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 6.40% لتصل إلى 1.04 تريليون دولار، وسط تدفقات نقدية بقيمة 56.82 مليار دولار، خلال آخر 24 ساعة، بحسب منضة coinmarketcap.

ورغم انتعاشة بيتكوين ورفاقها عقب توجه الفيدرالي الأمريكي إلى سياسة التيسير النقدي بعد عام من رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية لتصل إلى 4.5%، إلا أن جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار جي بي مورجان، لا يزال في تصريحاته الصحفية يُعرب عن ازدرائه للعملات الرقمية يوم الخميس، واستهدف على وجه التحديد البيتكوين. لقد حكم بالفعل بأن عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كانت مصدر إلهاء غير ضروري، كما حكم على القطاع بأنه مليء بعمليات الاحتيال.

سعر بيتكون في الأسواق اليوم

صعد سعر بيتكوين Bitcoin (BTC)، السبت، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 22,590.99 دولار.

ارتفعت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكثر شعبية في سوق الكريبتو إلى مستوى 435,35 مليار دولار، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع رغم

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

تراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنحو 0.02% ليبلغ 1,649.89 دولار.

صعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.06% ليسجل 302.99 دولار.

هبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.06% ليسجل 0.4094 دولار.

خسر انخفض سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 0.42% ليبلغ 0.3617 دولار.

ربح سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 0.08711 دولار.

انخفض سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 0.42% ليصل إلى 6.22 دولار.